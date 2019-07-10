嘉義警匪清晨駁火！維安人員槍傷「流彈險穿頭」

▲許姓維安人員遭到流彈擦過頭皮，前往嘉義市聖馬爾定醫院急診室就診。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

嘉義縣大埔鄉山區10日清晨發生警匪駁火，逃亡許久的槍擊要犯陳宏宗遭警方收網圍捕，但生性兇狠異常的陳嫌拒捕，還當場連開5槍頑強抵抗，其中1發子彈擊中車輛擋風玻璃，驚險擦過現場一名許姓維安人員頭部，事後緊急送往嘉義市聖馬爾定醫院治療，所幸經檢傷後許員僅有頭皮紅腫、擦傷，經冰敷治療後已經出院，現暫時返家休養。

左手掌僅剩一根大拇指的陳宏宗分別在105年、106年犯下2起槍擊案，至今仍然在逃，警方追查許久終於掌握到陳嫌近日在大埔山區出沒，立即調集警力展開圍捕。豈料陳嫌見警後不驚不懼，還一度試圖倒車衝開警網，見警力堅強後，陳嫌仍不放棄，伸手掏槍朝著現場員警連開5槍。

▲陳嫌頑強抵抗拒捕，當場與警方上演槍戰。（圖／記者張君豪翻攝）

陳嫌所擊出的其中一發子彈射中一旁維安車輛擋風玻璃，當時坐在車內的許員遭到子彈驚險擦過頭部，只差一點點就遭爆頭。事後陳嫌遭到警方開槍擊斃，許員也被送往聖馬爾定醫院治療。院方指出，許員到院時意識清楚、生命徵象穩定，初步檢傷後發現僅有左側頭皮紅腫、擦傷，經深入檢查後未發現其他傷況，在給予冰敷治療後已讓許員出院、返家休養。

▲許員在就醫後沒有大礙，稍早已經出院返家休養。（圖／記者翁伊森翻攝）