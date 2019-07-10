酸郭台銘「國家養」開支票？柯文哲否認：我每天做自己的事

記者陳家祥／台北報導

國民黨總統初選參選人郭台銘拋出0-6歲國家養，引起熱議。台北市長柯文哲透過臉書回嗆，指選舉支票要開很容易，並表示完全「國家養」不大可能，「國家幫你養」還比較有可能，這也是台北市政府這幾年努力的方向。此段回應是否在針對郭台銘？柯文哲表示，不會啦，「他們在搞初選我都沒有仔細在看，我還是每天做自己的事。」

對於郭台銘拋出的0到6歲國家養，柯文哲10日出席里長座談會前受訪表示，「完全國家養不太可能，哪有那麼多錢？」不過透過一種公私協力，怎麼去合作降低年輕父母的負擔，這比較實際可行。柯也透露，北市政對0到6歲比較清楚的政策，大概下禮拜會公布。

柯文哲說，如果全部給國家去負擔，國家也沒那麼多預算，但是透過補助降低年輕父母的負擔這倒是真的可行。柯表示，大概算一算幼稚園…，現在是這樣，抽到公幼是3500元，沒有抽到公幼去念私幼的，在台北市大概是11000元起跳，所以目標是把很多私立幼稚園轉乘台北版的非營利幼稚園，「大概4500還差1000，我想一個月差1000大概還可以忍受。」

至於該篇臉書發文是否在針對郭台銘？柯文哲說，「不會啦，其實老實講，他們在搞初選我都沒有仔細在看，我們還是每天做我們自己的事。」

▲柯文哲與里長市政座談會信義場。（圖／記者呂佳賢攝）





▲柯文哲臉書po文。（圖／翻攝柯文哲臉書）

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