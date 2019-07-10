三星Galaxy Note 10預告影片曝光！　 暗示手機多功能應用...讓工作與生活更方便

科技中心／綜合報導

7月9日，三星（Samsung）的印尼官方推特（Twitter）發佈了一支Galaxy Note 10的預告片 。片中預示Galaxy Note 10將如何改變用戶的工作與生活。

預告片中的動畫可以看出現代人在生活中，交替使用電腦和手機造成許多的不便，不過Galaxy Note 10可以將這些繁複的工作整合，讓用戶可以節省許多時間。

這是因為Galaxy Note 10内建DeX模式，只需用連接線連結顯示器與手機，就能像操作 PC 一般的使用，甚至可以將手機當成滑鼠和鍵盤。這讓用戶可以在更大的顯示器上觀賞影片、作品和資料，而且手機還是可以照常使用。

所以，用戶可以在觀賞影片的同時一面查看簡訊，或邊講電話、邊翻閱資料，不必中斷正在進行的工作，而能在工作之間無縫切換，同時進行不同的任務。

現代忙碌的生活中，手機與電腦交替使用的情況相當普遍，不過，這會耗費不少的時間與精力。三星（Samsung）透過這支預告片告訴用戶，使用Galaxy Note 10整合工作，不但能節省時間和精力，也可以讓工作流程簡化，讓生活與工作都更方便。

不過，實際的功能與特色，還是要等Galaxy Note 10在美國東岸時間8月7日（台北時間8日）的發表會上，揭露的情況為準。