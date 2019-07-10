一指槍徒亡命嘉義…「連開5槍駁火」流彈驚險擦警頭！警擊殺搜出雙槍

▲陳宏宗生性兇殘，犯下多起槍擊案，最大的特徵是左手掌僅有一根拇指。（圖／記者林悅翻攝）

記者莊智勝／嘉義報導

槍擊要犯陳宏宗（57歲）生性兇殘，逃亡多年後終於遭到警方鎖定，調派多名警力前往嘉義大埔地區展開圍捕行動，豈料當警方現身準備收網時，卻遇到陳嫌頑強抵抗，警匪雙方當場展開駁火，左手僅剩下一根拇指的陳嫌，仍不斷扣下板機、連開5槍攻擊警方。現場員警見狀後也掏槍反擊，開火擊中陳嫌頭部，當場將其擊斃。

身高178公分、身形略瘦的槍擊要犯陳宏宗，分別在105年12月、106年12月於雲林西螺果菜市場、台南玉井犯下2起槍擊案，性格相當暴戾兇殘，且陳嫌隨身攜帶槍械，危險性極高。由於陳嫌早已被警方列為通緝要犯，狡猾的他不願乖乖就逮，因此展開居無定所的逃亡生活，飄忽不定的行蹤更讓警方難以掌握。

▲警方調查，行蹤飄忽不定的陳嫌近日常在嘉義大埔地區出沒，立即展開圍捕行動。（圖／記者翁伊森翻攝）

在106年12月玉井槍案造成2名員警受傷後，警方也發布緊急查緝專刊，公布陳宏宗相片、身體特徵等，提醒民眾多加留意；其中最惹人注目的是，陳宏宗的左手僅剩大拇指，警方當時也呼籲，如若遇上此特徵、或是刻意遮掩左手掌者，請務必特別留心。

警方追捕多年後，終於查獲陳宏宗近日常在嘉義大埔山區出沒，立即調集刑事局六大隊勤務人員、維安特勤隊人員、台南市警局、西螺分局等警力於10日清晨上山查緝，當場發現陳嫌正駕車準備下山，警方立刻展開收網行動，上前圍捕並喝令陳嫌停車。

陳宏宗見到大批警力突然湧上，雖知自己僅有孤身一人，難敵眾多警力，但仍是頑強拒捕，先是重踩油門倒車衝撞警方，試圖打開缺口，但見警力層層包覆後，陳宏宗不改兇惡本性，當即掏槍朝著視線範圍內的員警扣下板機、一連開了至少5槍，其中一發子彈還擊中擋風玻璃，從一名維安人員頭頂上驚險擦過，險些就遭陳嫌爆頭。

現場警方見陳嫌頑強抵抗，甚至還開槍挑釁公權力，當即掏出配槍還擊，與陳嫌在路上展開激烈駁火，朝著陳嫌連開3槍，其中一發子彈正中陳嫌頭部，造成其當場死亡。警方見陳嫌座車一動不動後，上前查看，這才見陳嫌已然中彈，經救護人員初步檢傷，已無生命徵象，明顯死亡。警方表示，事發後在現場查獲陳嫌所持手槍2把、及子彈數發，詳細案情目前仍在調查中。

▲陳宏宗與警方展開駁火，當場遭子彈擊中頭部死亡。（圖／記者張君豪翻攝）