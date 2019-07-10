3歲女童「噴槍致死」案…他坦承與前妻「三角關係」　手機通聯浮疑點

▲案發當天，鄺男曾拿著噴槍靠近副駕駛座。（圖／記者吳奕靖翻攝）



社會中心／綜合報導

橋頭地院審理高雄女童噴槍致死案，女童生母鄧女控訴鄺姓男子不願給母女名份，才會痛下殺手，鄺男則坦承與前妻離婚後仍同居。9日下午開庭時，法官先勘驗案發現場監視器畫面，下一步將檢視鄺男手機通聯紀錄，釐清「三角關係」與案情是否有關。

鄺姓男子今年1月20日案發當天帶女兒前往加油站，使用高壓空氣噴槍清潔車輛，結果女童竟遭高壓氣體灌入肺部致死。全案9日下午第二次開提，因另案侵佔案被判刑2年的鄺男已經入獄服刑，今借提出庭，法院同時傳喚女童生母鄧女，並當庭勘驗案發時的加油站監視器畫面。

畫面顯示，當天下午3時許鄺男開車駛入高雄左營區一處加油站自助洗車區，下車利用空氣噴槍和抹布清潔車身左側前後，之後再繞行這右側打開女童所乘坐的右前車門，兩度將身體探入右前坐，但畫面中看不出女童是否移動，噴槍管線也沒有明顯拉長。

法官質疑他一度跨到後座整理物品，為何不直接開後座車門？鄺男解釋是因為中控台扶手後安裝的空氣濾靜器電源接頭脫落，他想重新插好。至於鄺男發現女兒狀況有異時，為何等了1分鐘才發引擎開車？他則說，是因為女兒當時有喘氣，他想先協助急救。

鄧女則當庭控訴鄺男不願給他名份，也不讓母女倆與鄺家人見面，案發前她說「若不結婚就分手」，結果鄺男當場爆怒；她懷疑，鄺男是想藉機殺害女兒。鄺男也坦承，雖然與前妻離婚但仍同居，但否認彼此仍以老公、老婆相稱。法官表示，下一步將會勘驗鄺男手機，檢視相關通聯紀錄，進一步釐清感情糾紛是否與女童命案有關。

今年1月案發當天，女童送醫時已經沒有呼吸心跳，同時顏面與頸部嚴重腫脹，搶救後宣告不治。檢警調查後認定，女童應是自己拿空氣噴槍把玩，放入口中噴氣導致肺臟破裂等傷害，但鄺男在旁沒有制止也有過失，因此在5月份依過失致死罪嫌起訴。雖然調查過程中，發現鄺男對部分問題沒有確實通過測謊，但仍無法就此認定他有用噴槍對女兒噴氣。