嬉鬧噴槍入口「高壓氣體瞬間灌體內」　遊覽車隨車小姐險送命

▲童詠偉醫生指出劉女胸腔積滿氣體。（圖／童綜合醫院提供，下同）

記者陳玉／台中報導

高雄今年1月發生女童遭噴槍奪命案，引起大眾討論；台中劉姓女子日前使用噴槍清潔車子時，因與他人嬉鬧不慎將高壓氣體噴入口腔內，劉女當下胸痛、無法喘氣，緊急送醫救治才撿回一命，童綜合醫院胸腔外科主任童詠偉指出，任何強大瞬間氣流進入人體可能導致喪命，所幸劉女噴入體內氣體少才能順利救回，籲民使用任何高壓氣體、水柱等都應小心。

台中36歲劉女是遊覽車隨車小姐，日前與司機使用氣體噴槍在清潔車內座位時，不慎讓高壓氣體噴入口腔內，劉女當下感到胸痛、無法喘氣，緊急送往童綜合醫院救治。

▲▼劉女胸腔內充滿氣體而被撐大（上圖），經插胸管治療後撿回一命（下為前後比照圖）。

童詠偉指出，當時經檢查見劉女口腔黏膜受損，進行電腦斷層掃描，發現劉胸部、腹部有氣體灌入，導致有氣胸與縱膈腔積氣情形，緊急進行兩側胸管置放後，收住進加護病房，給予施打抗生素等治療方式，避免患者縱膈腔感染。

童詠偉說明，氣體槍用來清潔車體內部灰塵或髒汙，需要有強大瞬間氣流才能進行，若進入人體內可能發生致命危險，因氣體會在體內亂竄，會導致腔部積氣、器官破裂，或空氣混入血液，都有可能瞬間奪命。

重症醫學部主治醫師張宇智表示，空氣噴槍噴出的是高壓高速氣體，強大氣體力量若從口腔進入時，會造成口腔黏膜、食道、胸或腹部器官的損傷，所幸劉女因噴槍插入位置有偏離、噴入口內時間短及進入氣體少，經住進加護病房3天後好轉，再轉住普通病房8天及康復出院。