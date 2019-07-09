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阿里山林鐵登錄為國家級文化景觀　將大幅提升台灣觀光能見度

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▲▼ 阿里山林業鐵路公告登錄為國家級重要文化景觀。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲▼ 阿里山林業鐵路公告登錄為國家級重要文化景觀。（圖／賴國華提供）

記者翁伊森／嘉義報導

文化部9日上午在嘉義縣竹崎車站舉辦「阿里山林業暨鐵道文化景觀」授證儀式，正式宣布嘉義縣「阿里山林業暨鐵道文化景觀」與嘉義市「北門驛與阿里山森林鐵路」等二個縣市文化景觀為「國家級」重要文化景觀，文化部部長鄭麗君、立委陳明文、嘉義市長黃敏惠、嘉義縣副縣長吳容輝、林務局局長林華慶等人接到場見證這重要時刻。

▲▼ 阿里山林業鐵路公告登錄為國家級重要文化景觀。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

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▲▼ 阿里山林業鐵路公告登錄為國家級重要文化景觀。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

林華慶表示，阿里山林業鐵路106週年時，成立了「阿里山林業鐵路及文化資產管理處」，迎來專責管理機構，致力以保存阿里山林業相關的文化資產為基底，並以此基底打造橫跨嘉義縣市的林業文化軸帶與生態觀光廊道；更爭取了前瞻計畫20億的經費，用以提升林鐵路線安全，新購車廂營運，深化在地結合，並進行舊林場與沿線場站調查研究及地方耆老訪談，了解各聚落產業、歷史、生活足跡與文化軌跡。

▲▼ 阿里山林業鐵路公告登錄為國家級重要文化景觀。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲▼ 阿里山林業鐵路公告登錄為國家級重要文化景觀。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

陳明文表示，阿里山森林鐵路為我國唯一高山林業鐵路，具有獨特文化及觀光吸引力，每年度吸引本國及外國遊客近200萬人次，也是嘉義縣的重要文化資產，早在民國99年嘉義縣政府依據「文化資產保存法」把「阿里山林業暨鐵道」登錄為嘉義縣文化景觀，未來，他希望政府團隊繼續努力，讓阿里山森林鐵路可以登錄為「世界遺產」，才能讓世界看到台灣，讓世界走進台灣。

▲▼ 阿里山林業鐵路公告登錄為國家級重要文化景觀。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

阿里山林業暨鐵道獲授證為全臺第一個重要文化景觀，有賴於文化部與文資局長期以來的指導及經費補助，未來將在中央、地方跨縣市、各產業公私部門及鐵路沿線在地社區共識下，讓林鐵成為臺灣走向世界最光榮的名片，迎向更璀璨的未來。

▲▼ 阿里山林業鐵路公告登錄為國家級重要文化景觀。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲▼ 阿里山林業鐵路公告登錄為國家級重要文化景觀。（圖／賴國華提供）▲▼ 阿里山林業鐵路公告登錄為國家級重要文化景觀。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

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關鍵字：百年林鐵,國家級,文化景觀

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