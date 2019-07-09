漢生病家屬「隔離政策」國賠勝訴　安倍：國家不再上訴

▲ 消息人士指出，日本首相安倍晉三此次表態也透露出部分政治考量，因為上訴將會讓接下來的選舉造成負面影響。（圖／路透）

實習記者陳威翰 ／綜合外電報導

日本漢生病患家屬國賠訴訟案判決結果上月出爐，法院認定，日本政府應該要為過去錯誤的行為負起賠償責任，而日本政府得以在12日之前做出是否上訴的決定。不過，日本首相安倍晉三（Shinzo Abe）9日公開強調，政府未來不會上訴，且會給予家屬應有的賠償。

熊本地方法院上月28日做出判決，由561位漢生病患（leprosy，舊稱「痲瘋病」）家屬共同對政府提起之訴訟勝訴，日本政府要賠償的總金額高達3億7000萬日幣（約新台幣1億605萬元）。而這也是法院首度認定，國家的隔離政策對病患家屬造成連帶影響，且須負起相關責任。

「我們（政府）不會再上訴」，安倍晉三向首相辦公室記者透露，儘管判決內容當中，有一部分確實令人難以接受，「但家屬們經歷過難以言喻的苦痛，我們不能再拖下去。」

根據日媒取得的消息，在561名病患家屬當中，共計541人獲得賠償，每人約可拿到33萬日圓至143萬日圓不等（約台幣9萬5000元至41萬元）。根據判決，未獲賠償的20人，法院以「親屬是患者」為由駁回。

事實上，漢生病是一種由細菌引起的慢性疾病，其病患在1960年代受到日本政府歧視性的對待，強制將他們與家人隔離並集中管理，造成病患家屬心中極大的壓力及社會大眾的冷言冷語。此外，被隔離的病患也沒有受到良好的照顧，此一政策也導致病患難以從事許多活動，漸漸與社會脫節。

針對漢生病患本人的相關訴訟，日本官方2001年就已認定，國家須負起賠償責任，時任首相小泉純一郎（Junichiro Koizumi）向所有受到影響的人致歉。