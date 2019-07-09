走私毒品漁船慶滿城號　追查不法所得拍賣76萬76元

▲屏東地檢署9日與法務部行政執行署屏東分署，在屏檢停車場旁舉辦屏東地區2019年度第二次聯合拍賣會。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東地檢署為落實法務部所宣示加強偵查中查扣被告犯罪所得及實施扣押物變價拍賣程序俾利執行追討被告犯罪所得，完全剝奪犯罪資產等政策，9日與法務部行政執行署屏東分署，在屏檢停車場旁舉辦屏東地區2019年度第二次聯合拍賣會，最受矚目的53噸的「鮪釣船」以新台幣（下同）76萬元賣出，屏東分署查扣變賣物品則有2萬7800元，共拍賣了78萬7800元。

▲民眾踴躍參與拍賣。

拍賣會由屏檢主任檢察官莊玲如召集檢察事務官、行政單位同仁，會同行政執行署屏東分署行政執行官組成聯合拍賣小組共同規劃，並由莊玲如及屏東分署行政執行官黃姿穎擔任拍賣官共同主持聯合拍賣會。

這次聯合拍賣會中拍賣標的最受矚目者為查扣供被告作為犯罪工具使用慶滿城號鮪釣船，總噸位為52.13噸，訂定底價70萬元，最後以76萬元售出，拍定人另需清償東港區漁會貸款金額約300萬9101元及負擔鑑定費用8500元。

屏東分署所展示的「紫水晶洞，木製彌勒佛、機車」，引起現場民眾的熱烈迴響、踴躍競標，最後順利拍定；現場同時另推出不用喊價競標的「真柏、赤柏」等變賣盆裁，因物美價廉，獲現場民眾喜愛搶購，屏東分署共計售得2萬7800元，總計今日聯合拍賣會，共計為國庫入帳78萬7800元。