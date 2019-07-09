北檢「科技查賄」首度亮相！追金流隔空對質　10月全國連線

記者劉昌松／台北報導

全國檢察機關9日同步舉行2020總統立委2合1選舉的「查察賄選及暴力執行小組」揭牌儀式，其中台北地檢署加碼推出「科技查賄指揮中心」試辦發表會，未來偵辦跨區賄選或被告眾多的重大矚目刑案，除可跨平台追查不法資金流向，也可讓當事人隔空對質，預計10月可讓全國最多9個偵查庭同時連線，有助於快速突破案情。

▲台北地檢署9日舉行選舉查察賄選及暴力執行小組揭牌儀式，同時公開科技辦案系統與指揮中心 。（圖／記者劉昌松攝）

▲科技辦案系統可同時監看最多9個偵查庭狀況，各庭內可看到彼此偵訊筆錄，也可進行即時通訊。（圖／記者劉昌松攝）

為因應2020年的正副總統與立委2合1選舉，台北地檢署推出的科技查賄指揮中心，曾被用來偵辦馬英九三中案、大巨蛋案的同步訊問影音設備，結合科技與網路再進化，成為具備即時同步訊問、數位採證分析、證據即時傳輸、跨區聯合辦案、科技查核資金、智慧語音輸入及查賄資料庫等7大科技功能。

▲科技偵辦系統運作流程。（圖／記者劉昌松攝）

最特別的是，過去檢方偵辦重大案件時，只能由專人在指揮中心同步監看各偵查庭內狀況，再撥打辦公室內線電話等方式傳遞消息，新的科技設備可讓各辦案人員即時看到彼此的偵訊筆錄，另外還有即時通訊視窗，可相互提醒當事人已認罪，或已供出重大案情資訊，供友軍偵訊參考。

▲台北地檢署首度亮相的科技辦案指揮中心。（圖／翻攝自台北地檢署）

此外，科技查賄指揮中心也可在偵辦矚目案件的必要時，以電子公文迅速向金融機構調取交易明細、開戶資料，追蹤可疑金流，甚至在偵辦賄選案件時，若出現其他選區早已鎖定的可疑帳戶時，也可立即提醒辦案人員注意。

法務部長蔡清祥表示，「10月的時候，會在全國地檢署都有這樣的設備，希望在這次查賄中發揮最大效果，我們檢察官都準備好了，不管用什麼樣的方式去買票、賣票，我們都有辦法查出來，千萬不要以身試法。」

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