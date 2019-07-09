　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北檢「科技查賄」首度亮相！追金流隔空對質　10月全國連線

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者劉昌松／台北報導

全國檢察機關9日同步舉行2020總統立委2合1選舉的「查察賄選及暴力執行小組」揭牌儀式，其中台北地檢署加碼推出「科技查賄指揮中心」試辦發表會，未來偵辦跨區賄選或被告眾多的重大矚目刑案，除可跨平台追查不法資金流向，也可讓當事人隔空對質，預計10月可讓全國最多9個偵查庭同時連線，有助於快速突破案情。

▲▼ 台北地檢署查賄揭牌，同時啓用科技辦案系統 。（圖／記者劉昌松攝）

▲台北地檢署9日舉行選舉查察賄選及暴力執行小組揭牌儀式，同時公開科技辦案系統與指揮中心 。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼ 台北地檢署查賄揭牌，同時啓用科技辦案系統 。（圖／記者劉昌松攝）

▲科技辦案系統可同時監看最多9個偵查庭狀況，各庭內可看到彼此偵訊筆錄，也可進行即時通訊。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼ 台北地檢署查賄揭牌，同時啓用科技辦案系統 。（圖／記者劉昌松攝）

為因應2020年的正副總統與立委2合1選舉，台北地檢署推出的科技查賄指揮中心，曾被用來偵辦馬英九三中案、大巨蛋案的同步訊問影音設備，結合科技與網路再進化，成為具備即時同步訊問、數位採證分析、證據即時傳輸、跨區聯合辦案、科技查核資金、智慧語音輸入及查賄資料庫等7大科技功能。

▲▼ 台北地檢署查賄揭牌，同時啓用科技辦案系統 。（圖／記者劉昌松攝）

▲科技偵辦系統運作流程。（圖／記者劉昌松攝）

最特別的是，過去檢方偵辦重大案件時，只能由專人在指揮中心同步監看各偵查庭內狀況，再撥打辦公室內線電話等方式傳遞消息，新的科技設備可讓各辦案人員即時看到彼此的偵訊筆錄，另外還有即時通訊視窗，可相互提醒當事人已認罪，或已供出重大案情資訊，供友軍偵訊參考。

▲▼ 台北地檢署科技查賄首度公開辦案指揮中心。（圖／記者劉昌松翻攝台北地檢署）

▲台北地檢署首度亮相的科技辦案指揮中心。（圖／翻攝自台北地檢署）

▲▼ 台北地檢署科技查賄首度公開辦案指揮中心。（圖／記者劉昌松翻攝台北地檢署）

此外，科技查賄指揮中心也可在偵辦矚目案件的必要時，以電子公文迅速向金融機構調取交易明細、開戶資料，追蹤可疑金流，甚至在偵辦賄選案件時，若出現其他選區早已鎖定的可疑帳戶時，也可立即提醒辦案人員注意。

法務部長蔡清祥表示，「10月的時候，會在全國地檢署都有這樣的設備，希望在這次查賄中發揮最大效果，我們檢察官都準備好了，不管用什麼樣的方式去買票、賣票，我們都有辦法查出來，千萬不要以身試法。」

【其他新聞】

汪建民生活困頓粉絲幫借500萬元　無息助度難關卻沒還挨告詐欺

「冒牌生」楊立澔控隆鼻害眼瞎　醫美診所提千萬和解遭拒…結果不起訴

苦追不成駭進雲端驚見「豪放女」　他狂下載挾性愛影照恐嚇50萬

ET快訊
陳喬恩被關濾鏡…「臉蛋真實缺陷」現形！一側身肉全炸出來
阿翔停工後節目福利超好！4女星渾圓雪球圍繞…網眼尖：手都碰到

關鍵字：科技查賄,指揮中心,隔空對質,金流,同步偵訊,台北地檢署,總統大選,查賄

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

開BMW偷「早餐阿嬤」！嫌大膽跨蹲竊走2500元　嬤急奔拉車門追不回

鐵路勇警李承翰殉職！　警署急修「警械條例」保障用槍權

女泣訴剪髮「恐怖8分14秒」！控設計師襲胸、下體頂臀　檢偵查2次全不起訴

台中港輪船船員灑水！疑水管捲入輸送帶　右手臂慘被硬生扯斷

殺警犯原目的地為總統府　羅友志「搭笑哭表情」：早知道不阻止你...網全罵爆

勇警殉職　警署全國擴大主管會報邀370名基層參與默哀1分鐘

自強隧道區間測速完工！7月開始全面測試　預計9月份正式上路

每天摔2次...汐止「6月大男嬰」疑遭保姆施虐！腦出血縫近20針

台鐵「殉職勇警告別式」前夕開表揚大會　警界握拳：學弟屍骨未寒

通緝犯開車拖行警員！他急開4槍...意外擊斃耍狠男　檢：用槍合理不起訴

跟屁蟲行李箱免手推+自動跟隨！　機場實測CowaRobot R1旅客嚇傻

韓國瑜上台「沐浴歡呼聲」整整1分鐘　喊話綠軍：你支持蔡日子有更好嗎？

1年未見！暖妻串通親友獻驚喜 30歲軍人飆男兒淚：怎麼辦到的...

真人版《花木蘭 》預告　2020年春天

「樂童」妹妹翻唱阿拉丁《Speechless》 英文咬字超標準好聽到起雞皮！！

哥哥幫剪指甲汪「恐龍臉」嚇唬 一知換馬麻接手秒變無辜臉XD

造反啦～叛逆鸚鵡撂狠話狂嗆爸 舉腳耍壞凶巴巴「再吵打你喔！」

狠心飼主推牠下車綠燈亮就開走　米克斯緊盯車尾跟在後面跑

漂亮的女議員應該「認真做功課」　潘恆旭為發財嗆黃捷：別見獵心喜

寄居蟹將「詭笑嬰兒頭」當家　背著緩步入海...網：我們做了什麼

開BMW偷「早餐阿嬤」！嫌大膽跨蹲竊走2500元　嬤急奔拉車門追不回

鐵路勇警李承翰殉職！　警署急修「警械條例」保障用槍權

女泣訴剪髮「恐怖8分14秒」！控設計師襲胸、下體頂臀　檢偵查2次全不起訴

台中港輪船船員灑水！疑水管捲入輸送帶　右手臂慘被硬生扯斷

殺警犯原目的地為總統府　羅友志「搭笑哭表情」：早知道不阻止你...網全罵爆

勇警殉職　警署全國擴大主管會報邀370名基層參與默哀1分鐘

自強隧道區間測速完工！7月開始全面測試　預計9月份正式上路

每天摔2次...汐止「6月大男嬰」疑遭保姆施虐！腦出血縫近20針

台鐵「殉職勇警告別式」前夕開表揚大會　警界握拳：學弟屍骨未寒

通緝犯開車拖行警員！他急開4槍...意外擊斃耍狠男　檢：用槍合理不起訴

藍營總統參選人挺核能　環團批七月半鴨子！籲中選會嚴審公投理由書

展翅一片橘光！民眾救援絕美金黃鳥「以為外來種」　結果是…被淋咖哩的海鷗

紐約第五大道出現倒閉潮　全球房地產交易敲「泡沫化警鐘」

日職／棄美職的軟銀19歲菜鳥亮相　史都華首秀飆速151

大陸男籃征NBA夏季聯賽輸前兩戰　第三戰勝黃蜂　　

台南登革熱疫情警訊「全國都收到」　疾管署致歉：系統問題造成困擾

「我不是中國丐幫成員！！！」　墨爾本街友黃金切割求生存

倉鼠15秒「風火輪式」狂奔！　網萌翻：可以參加奧運了

《與惡》思悅姐好辣！曾沛慈性感「超緊身皮洋裝」美胸藏不住

開BMW偷「早餐阿嬤」！嫌大膽跨蹲竊走2500元　嬤急奔拉車門追不回

老公偷吃保母！正宮捉姦在床 「怒轟3槍」寶寶目睹驚嚇爆哭

社會熱門新聞

妻騎UBike爆頭慘死！水泥車..

即／UBike女騎士遭水泥車輾..

快訊／普悠瑪檢傷英雄驚傳自殺身..

為了500元！「基隆副本女王」..

即／士林阿嬤騎車連3撞　倒地遭..

女導遊戲稱原住民「番仔」　 觸..

女同事電眼勾人...他扯口罩！..

即／士林遊覽車撞3機車！女騎士..

台鐵殺警嫌最終目的曝光　要去總..

汪建民生活困難　粉絲幫借500..

闖黃燈！貨車撞飛騎士致死　法官..

台中受虐女嬰病況好轉　今轉普通..

少女被他「襲胸摸下體」　6年後..

司機曳引車停路邊睡覺　騎士撞亡

更多熱門

相關新聞

士檢查賄　宣示遏止金錢暴力假訊息

士林地檢署9日成立第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉的「查察賄選及暴力執行小組」，檢察長朱家崎呼籲候選人不買票、不用暴力競選，並宣誓將與轄區內警調政風單位聯手，積極查賄，絕無「無底線、無上限、無時限」。

最高檢查賄小組掛牌　檢方：杜絕假消息

諷韓看板「好想當總統」　掛1天秒拆

影／郭台銘嗆蔡政府：你們對賴清德那套不要用在我身上

瑞莎領身分證「首投」2020選總統

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 花木蘭 吳宗憲 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

即／郭芷嫣認了　加料是她說的

嬤腳冷借襪子保暖　孫子一看崩潰

嗆去死！女韓粉道歉：被設計羞辱

郭芷嫣黑歷史曝光：擦老外屁股的不是她

遊迪士尼遺失水瓶！她已放棄結局暖爆

網爆台大醫畢業？郭芷嫣學歷曝光

2歲小海綿機場大吼「妳要去哪？」

林志成4金句狂勸退！館長一回萬人笑爛

買站票搭普悠瑪！她挨轟：請妳下車

女友偷飛日本驚喜！ABC男友崩潰關門

即／京都花見小路傳火警　餐廳遭噬

正妹老師連PO「限定泳衣照」！

張克帆暴風狂減16kg「瘦回瓜子臉」

唐綺陽／2019下半年完整運勢！

野生「大咖南韓女神」現身瑞豐夜市

更多

最夯影音

更多

跟屁蟲行李箱免手推+自動跟隨！　機場實測CowaRobot R1旅客嚇傻

韓國瑜上台「沐浴歡呼聲」整整1分鐘　喊話綠軍：你支持蔡日子有更好嗎？

1年未見！暖妻串通親友獻驚喜 30歲軍人飆男兒淚：怎麼辦到的...

真人版《花木蘭 》預告　2020年春天

「樂童」妹妹翻唱阿拉丁《Speechless》 英文咬字超標準好聽到起雞皮！！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面