影／穿「日系清純」制服！她慘遭霸凌60秒挨20耳光...惡女：穿這種衣服都要揍

大陸中心／綜合報導

JK制服深受Cosplay（角色扮演）玩家的歡迎，但近期一段「身穿JK制服的女生遭圍毆」的影片在網路瘋傳，4名施暴女生邊打邊說「穿這種衣服的人都要被揍」。四川達州市宣漢縣公安局今（8）日發布通報，確認事件發生在該縣，並指涉事的打人女孩目前已找到，正作進一步處理。

▼JK制服就是日本女學生的校服，JK為日語流行語，意為女高中生（じょしこうこうせい）。（圖／視覺中國）

畫面可以看到，4名女生將身著黑色短袖、短裙的女生圍堵在牆角，期間不斷對她拳打腳踢，甚至腳狠踢頭部；一名身穿花色襯衣的女生更是連打女孩6記耳光，同時與另外3名同伴一邊抽打，一邊謾駡「你好醜」、「穿這種衣服的人都要被揍！」

▲穿花衣服的女生狂扇受害者。（圖／翻攝自秒拍）

根據這段影片，在60秒內，受害女生至少被踢中頭部、肩部及腿部9次，被打約20個耳光。有網友稱，事發地點位於達州市宣漢縣南門，疑似因女孩的穿著引起他人不滿被打。

四川達州市宣漢縣公安局8日通報稱，針對網友反映的暴力欺淩影片，公安部門已開展相關工作，影片中涉及的全部人員已於7月7日被控制；目前，正在進一步調查中。

▼JK制服以清純可愛著稱，屬於日系衣裝，深受Cosplay玩家的歡迎。（圖／視覺中國）