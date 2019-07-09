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蘋果聯合創辦人呼籲：你應該想辦法擺脫臉書

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▲▼ 蘋果聯合創辦人沃茲尼克,Steve Wozniak。（圖／達志影像／美聯社）

▲蘋果聯合創辦人沃茲尼克建議，大多數的人都應想辦法擺脫臉書。（圖／達志影像／美聯社）

科技中心／綜合報導

臉書（Facebook）執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）進幾個月來強調了該公司對隱私權的關注，特別是在F8臉書開發者大會上，即以「The future is private」為主軸，探討如何建構著重隱私的社交平台。不蘋果聯合創辦人沃茲尼克（Steve Wozniak）卻不相信臉書會保障使用者的數據安全，「你應該找到一種方法來擺脫臉書。」

沃茲尼克周五（5日）接受新聞網站TMZ採訪時，被問及是否擔心臉書、Instagram及其他公司正在竊聽使用者以獲取他們的各人訊息時，他表示對此感到極度恐懼，「你應該也是！」他認為有一些人及他們從臉書獲得的效益，值得讓他們以自己的隱私來交換，「但對於像我這樣的人，我建議大多數的人都應想辦法擺脫臉書。」

對於隱私遭侵犯一事，沃茲尼克表示，他不認為這是人們可以阻止的事，「他們可以監測你的心跳，可以用很多設備監聽你，誰知道我的手機現在使否正在被監聽。」他擔心的是，使用者仍然認為自己的對話是私密的，「你說的話真的不應該被監聽，因為你根本不會意識到...但幾乎沒有辦法阻止它。」

這並非沃茲尼克首度公開談論社群媒體的隱私話題，他先前接受外媒USA Today採訪時就曾表示，他正是因為隱私問題而不使用臉書，並稱他寧願為使用臉書付費，也不願將個人數據與廣告商分享。「人們認為他們有一定程度的隱私，但實際上他們沒有。他們為什麼不給我一個選擇？讓我支付一定的金額，你將保持我的數據更加安全和私密，然後將其他人的數據交給廣告商。」

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關鍵字：臉書,Mark Zuckerberg,Steve Wozniak

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