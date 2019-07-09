因應募兵制推動　國防部：教召將改以志願役退伍軍人為主

▲中華民國國軍。（圖／國防部發言人粉絲專頁）



記者林銘翰／台北報導

由於近日高雄市長韓國瑜針對兵役制度，主張應徵募併行，使得兵役制度又掀話題。國防部9日於例行記者會上，也針對兵役制度做相關說明，全民防衛動員室主任韓岡明表示，現行國軍後備部隊教召大部分仍以義務役退伍軍人為主，因應募兵制推動，將來會以志願役退伍軍人為主，採取以既有戰力充實後備部隊戰力。

後備指揮部參謀長丁大成表示，目前我國列管之後備軍人有230萬，退伍8年內的精壯人力也有90萬，人數滿足目前後備部隊的人力動員需求。他並指出，歷年參與後備部隊教召訓練，以及年度後備部隊同心演習的後備軍人，報到率都在98%以上，而自軍事訓練役於104年納入後備部隊開始，國防部就開始研擬相關訓練科目調整，不僅在個人專業專長部分，射擊課程也從原訂6發彈藥提升到21發，合格標準也從6發内3發中靶，提升到4發才合格，強調這些都是增強後備部隊訓練強度與增強戰力很重要的基礎。

丁大成也說，今年還特別針對擔任海岸一線守備的新訓旅，教召由志願役、現役或退役官兵編成，比例由19%提升至32%，今年經過教召與演習驗證，針對部隊戰力提升有很好的成效，明年預計擴大針對陸軍四個打擊群旅，提升自願役所佔教召比例，未來也還會視國軍志願役退伍列管人力多寡逐次加強。

韓岡明則說，現行國軍後備部隊教召大部分仍以義務役退伍軍人為主，將來會以志願役退伍軍人為主。他指出，因應募兵制推行，將來志願役退伍軍人會逐年增加，這些退伍軍人都是服役4年以上的成熟戰力，因此會針對退伍軍人實行擴大教召，以既有戰力充實後備部隊戰力。

韓岡明也解釋，目前教召政策是兩年一次、每次5到7天，每年報到率都在98%，此外，每年也都有舉辦自強演習，透過增購民間物資來支援軍事作戰，每年的成效都非常良好，籲請國人不要懷疑後備軍人保衛台灣民主價值的決心。