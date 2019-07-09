我國兵役仍採「徵募併行」4個月常備兵訓練後納管　明年編現比90%

▲國防部資源規劃司簡任司長白捷隆。（圖／記者呂佳賢攝）



記者林銘翰／台北報導

由於近日高雄市長韓國瑜針對兵役制度提出應「徵募併行」的主張，使得兵役制度再度受到熱議。國防部資源規劃司簡任司長白捷隆9日重申，我國現行兵役制度是募徵併行制，役男遵憲法規範仍維持履行兵役義務，接受徵集4個月常備兵役軍事訓練，完訓後納入後備動員列管。

白捷隆強調，目前編現比已達84.3%且持續提升，預期明年可以達到90%的募兵制招募目標。

韓國瑜日前主張兵役制度應「徵募併行」，讓全民體認保衛國家的意願和重要性，不過國防部8日也隨即發布新聞稿澄清，中華民國現行兵役制度是募徵併行，並非全募兵制，且徵兵制遵憲法規範，未予廢除。

對此，白捷隆9日也進一步說明表示，目前編現比已達84.3%且持續提升，預期明年可以達到90%的目標，長期遠募兵計畫，目前也已經與各大專院校高中職校策略聯盟，以建立永續機制。

白捷隆說，募兵制的推動在政府跨部會都經過縝密討論，也曾觀察先進國家包括美國、英國、法國、德國、日本等國，基於戰爭型態轉向高科技化、數位化以及精準化發展，武器設備也都越趨精良，都是透過募兵政策培訓長役期的專精能力，以維持高強度的戰力。

另外，白捷隆也指出，我國國軍因應敵情，必須維持高強度的戰力水準，但是絕不是與中共做軍備競賽，而是依據實際國情跟防衛需要，來推動募兵制的轉型，透過招募與培訓意願強、役期長、經驗熟的志願役人力，也配合各軍種新武器陸續成軍，發揮以質勝量、以少勝多的不對稱優勢，來滿足符合國防安全的需求。

白捷隆說，募兵制服役期較長，可以習得多元的專長技能，同時訓練成果可以累積，可依據多種作戰任務來操作多類武器裝備，維持戰備即用兵的特性。此外，志願役對武器裝備之保管與維護穩定度較高，不管在訓練或保養長期來說是節約的。招募官士兵對於品德、智策、體格等要求都有一定的規範，整體來說素質比較整齊，且對於違反亂紀的行為也立即汰除，有助提高部隊水準。另外，因應少子化現象，志願役整體結構人力相對穩定，僅需針對補充少數局部法定期滿的退伍人力，即可保持一定的部隊員額。

▲（資料照／記者呂佳賢攝）

白捷隆強調，我國因應敵情威脅，必須保持一定數量的部隊員額，但是在少子女化的狀況下，若仍採行徵兵制對於從次各領域的人力調配上會因此受到限制，也無法滿足各行業人力的需求。