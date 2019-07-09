卓榮泰討拍文掀筆戰　網友：你不當演員可惜了

▲卓榮泰返台後發文。（圖／翻攝自卓榮泰臉書）

政治中心／綜合報導

民主進步黨主席卓榮泰結束10天的訪美行，9日清晨返抵台灣。隨後，他也在臉書感性發文，但貼文一出掀起網友筆戰，多數網友認為卓榮泰身為黨主席，沒有堅守黨主席職務，還讓立委縣市主委靠邊站，整個民進黨初選過程不公，但也有人給予肯定。

卓榮泰表示，飛回台灣的機上，「聽著陳雷、江蕙、雅雯的歌聲，想著十天的美國行，鄉親們一雙雙炯炯的眼神、一聲聲殷切的呼盼，鼻頭酸了⋯⋯離鄉那麼遠，去國那麼久，每一顆熱愛鄉土的心絲毫未減！」

卓榮泰感嘆，這些天來，多少人握著麥克風對我強烈指責、多少人握著我的手在耳邊大聲疾呼，這才是從接任主席工作以來最大的壓力！」也知道自己的任重是過去半年以來黨的改造責任很重，道遠是所有對黨的批判，必須勇於面對、說明清楚。

卓榮泰提到，各地鄉親看到台灣外有威脅、內有歧見，都擔心民進黨怎麼贏2020，鄉親的焦慮他能體會，因此，每一句話都用心聽、用心記，此行的目的，不只在誠懇的說明，更是要感受到鄉親的熱情，將改革繼續進行下去。

卓榮泰強調，未來他要求，自己和全體黨務人員多聽多做，把給過的承諾一件件完成，所欠的承諾一點一滴還給人民，拿出對的政策，讓人民過好的生活，「十天前我們帶著重重的行李出來，現在卻是帶著更沈重的心情行囊回國⋯⋯鄉親們！我會記得我們的承諾，全力以赴保住本土政權、保住國會優勢、保住進步價值！」

卓榮泰還說，「鄉親們！千萬不要再焦慮了，我們已經可以站在一起、互相鼓勵、互相打氣，民進黨和您一起不孤單！鄉親們！一定要回來，像每一次一樣，帶著信心跟疼惜回來；我拚勝選責任比您大，但您團結的力量比我們都大！」。最後他也hashtag「不一樣的任重跟道遠」、「擦乾淚水留住汗水」、「總統連任立委過半」、「內外一條心台灣一定贏」

貼文一出，引發網友兩極看法。有人留言「辛苦了把一個優秀人才做掉，還要再努力的演一場團結的戲碼」、「已回不去了 ，你再怎麼演，都贏不了我們的心」、「不會團結是你造成，因為你沒有堅持做黨主席職務，公平正義，還讓立委縣市主委靠邊站」、「你當初也保證初選會公平公正，結果咧？你不當演員可惜了！」、「卓主席針對初選的過程都未公開，無法讓人民信服，你就等下台謝罪好了！」

也有網友給予肯定，「卓主席，辛苦了，我們知道這是任何人都做不到的任務，因為鄉親的心被蔡英文和佞臣們刺傷痛了。」、「千言萬語只有一句加油堅強」、「卓主席，您辛苦了！台灣鄉民感謝您！」、「拍拍，別掉淚，加油！」