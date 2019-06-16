台南檢警調政風首長選舉檢討座談會　林錦村：端正選風禁絕不法

▲台南地檢署將秉持依法、中立的態度，適時妥處選舉不法案件，務必使明年一月的選舉能公平、公正、公開，和平落幕。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南地檢署為確保選舉公正及平和進行，適法妥速偵辦選舉違法案件，召開2019年立委補選選舉查察檢討暨2020年選舉查察第一次期前策略會議，邀集台南市調查處處長鄭伯卿、台南市警局局長黃宗仁、副局長許世旻、台南市政府政風處處長詹政曇等檢警調、政風首長與會。

由與會機關業管人員就2019年3月立委補選查察提出檢討，並對於即將到來的總統副總統及立委選舉有關上屆選舉查察分析、本屆選舉查察、反賄選宣導、防制違法情事介入選舉等提出報告並交換經驗。

台南地檢署林錦村檢察長指示團隊，應依法務部甫於6月6日函頒之工作綱領，以「端正選風、禁絕不法」為核心目標，嚴守行政中立及執法公正客觀，防制金錢、暴力及假訊息介入選舉，提升情資有效性及整體查賄效能為基本方針，及六大重點工作之策略綱領，辦理本次選舉查察，積極偵辦以金錢、暴力、假訊息等不法行為介入選舉之不法犯行。

台南地檢署已依該工作綱領，參酌歴次選舉查察結果、經驗，研妥南檢2020年1月初總統、副總統及立委選舉之選舉查察計劃，辦理選舉查察，尢其對是否有金錢、暴力、幫派、槍械介入選舉情事提出偵查策略，並嚴密注意影響選舉的重大事件，依法妥適審慎處理，確實做好查賄、反賄宣導、防暴、選舉賭盤、不實文宣、境外資金等選舉查察工作。

其中反賄宣導，除製作宣傳影片、海報及各種文宣等外，因地制宜，研擬有創意、吸引民眾注意、以較少成本達高宣傳效益之反賄選活動，將反賄觀念深入民眾、團體。此外，透過網路力量傳播，如app等新型態宣傳方式效果更是無遠弗屆。