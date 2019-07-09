花蓮七星潭騙大陸客又持鐮刀強盜1500元　判刑9年定讞





▲花蓮七星潭日前發生男子持鐮刀強盜大陸客案件，最高法院判刑定讞。（圖／記者王兆麟攝，資料照片）

記者吳銘峯／台北報導

有多項前科的花蓮蔡姓男子，去年10月間清晨7時許，見到一名落單的大陸女遊客在七星潭自行車道附近拍照，蔡男假意介紹拍照秘境，將陸女引進小路後，亮出鐮刀強盜陸女身上1500元現金得逞，後被晨運民眾發現，合力追捕蔡男。一審輕判3年8月，但二審改重判9年，案經上訴第三審，最高法院9日駁回上訴定讞。

判決指出，曾違反陸海空軍刑法、犯強盜、妨害性自主、妨害公務、竊盜及搶奪等多項前科的男子蔡繁忠（64歲），不斷進出監獄，直到2013年刑滿出獄。但他出獄後仍無所事事，因缺錢花用，又犯下本案。

案發於2018年10月初，清晨7時40分許，蔡男騎腳踏車行經七星潭附近的四八高地，自行車道上有一名大陸籍張姓女遊客，正在賞景、拍照。蔡男心生貪念，假意上前指引陸女，說附近還有拍照秘境，說著就往一旁的僻靜小道走入。陸女不疑有他，從後跟上。蔡男這時拿出預藏的鐮刀，要求對方交出身上的1500元現金。蔡男得手後，轉頭騎腳踏車離去，被害人放聲大叫，附近運動的民眾聽到後，趕來支援。蔡男太過緊張，連人帶車栽倒，遭民眾合力壓制後，移送法辦。檢方依照「加重強盜罪」提起公訴。

一審法院審理後，認定蔡男有罪，但考量他犯後坦承犯行，又返還被害人，被害人並未提出告訴；另外蔡男領有身心障礙手冊，經濟困窘，因此一審認為情輕法重，依刑法「情堪憫恕」規定減刑，輕判3年8月。

案經上訴，花蓮高分院二審也認定蔡男有罪。但二審認為他嚴重危害社會秩序，並造成被害人之恐懼，惡性重大，不予減刑，改重判有期徒刑9年。全案再上訴第三審，最高法院9日駁回上訴定讞。