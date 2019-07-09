鍾小平宣布退出國民黨！幫柯文哲連署選2020：只有他打得過蔡英文

▲鍾小平。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

日前表態要支持台北市長柯文哲參選總統的國民黨台北市議員鍾小平，9日受訪時正式在鏡頭前宣布退黨，他強調中正萬華只有他救得起來；同時要勸進柯文哲選總統，也會幫柯文哲連署。鍾小平表示，他建議柯文哲把連署目標放在200萬份，超越1999年親民黨主席宋楚瑜的163萬份。

「我宣布要退黨」，鍾小平9日在市府一樓大廳受訪表示，一定會參選中正萬華立委，因為中正萬華林昶佐、林郁方都救不起來，只有他可以救得起來，這是小我。至於大我部分，他表示會勸進柯文哲選總統，因為現在國民黨沒有方向感，如果柯文哲不選，藍綠對決國民黨是會輸的。

鍾小平說，當大陸國家主席習近平提出九二共識往一國兩制移動的時候，國民黨噤若寒蟬，今後就再也不能保護中華民國了。然後到了反送中事件，他認為應該大力批評習近平，「怎麼可以提前28年讓香港從一國兩制變一國一制，香港一國兩制時，兩岸中華民國就是一中各表；當香港從一國兩制變一國一制，那台灣就是一國兩制。」

「所以這是一場中華民國的保衛戰」，鍾小平強調，既然藍綠對決蔡英文會贏的話，自己最大的信念就是不能讓蔡英文連任，一定要把他拉下來，「所以我們希望柯文哲能出來，把這國家拿下來、把蔡英文拉下來，我支持柯文哲崇高的理想。」

而鍾小平也表示會幫柯文哲連署。他透露，在飛機上建議柯文哲連署要衝破200萬份，超過1999年的宋楚瑜的163萬份，「他（柯）說他如果選的話，要連署50萬，我說好吧，台北市連10萬我幫你連5萬份。」

至於退黨一事，鍾小平說，他15天前就傳訊息給黨主席吳敦義的夫人蔡令怡，告訴她要退黨，還說謝謝老闆娘的照顧。鍾小平說，離開黨絕不口出惡言，不搞那雞飛狗跳，最大問題還是國民黨沒有方向感，黨這樣搞不管郭台銘或韓國瑜出線，都打不過蔡英文，柯文哲出來可以打得過蔡英文。