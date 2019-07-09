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鍾小平倒戈來相挺　柯文哲：市長做5年改變很多議員的想法

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記者陳家祥／台北報導

國民黨台北市議員鍾小平8日表示，半個月前就傳訊息給市黨部表明要退黨，並表態要用無黨籍的身分參選萬華區立委到底，甚至「倒戈」支持柯文哲參選總統。對此，柯文哲9日受訪表示，「我倒是覺得他動作太大了，他要脫黨喔？」；由於過去鍾小平針對柯文哲、柯粉有不少激進言論，對此柯說，「這表示我們台北市長這樣做到第5年的時候，慢慢可以改變很多議員的想法。」

鍾小平8日鬆口，自己已和2、3百位里長聯絡，要替台北市長柯文哲成立2020後援會，自己一定會以無黨籍身分參選台北市第五選區（萬華）立委。

柯文哲9日上午被問及此事時相當驚訝，「我倒是覺得他動作太大了，他要脫黨喔？」、「他有說他理由？」，隨後被問到怎麼看這樣的合作時，柯表示，「我回去想想看。」

有媒體接著問到，鍾小平曾說投給柯文哲的年輕人都是腦殘，如今卻前來尋求合作？柯文哲表示，這有時候他也搞不清楚，但人常常就是隨著時間慢慢再變化，「這表示我們台北市長這樣做到第5年的時候，慢慢可以改變很多議員的想法。」

至於與鍾小平合作是否可以藉此跟淺藍選民有更多交流？柯文哲說，老實講他不曉得，但自己當台北市長沒有在管你是民進黨、國民黨，反正你講得有道理我們都幫你做，「所以你看這次議會總質詢，謾罵的議員不多，真的是有準備東西來問你，純粹要搞意識形態的議員很少。」

▲▼柯文哲時事堵訪。（圖／記者宋良義攝）

▲柯文哲時事堵訪。（圖／記者宋良義攝）

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關鍵字：柯文哲,柯P,台北市

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