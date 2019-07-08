【廣編】夢幻熱潮襲台！朵法粉紅花店即將登場　全新互動概念找到你的命定保養

▲巴黎街頭夢幻花店即將襲台！粉紅色炸裂的裝潢風格讓人少女心噴發，還將邀請張立昂擔任一日店長，少女們準備衝一波。

圖、文／雅詩蘭黛提供

來自夢幻巴黎街頭的朵法粉紅花店即將開店，閨蜜們準備好了嗎？法國頂級芳療保養品牌DARPHIN將原汁原味的法式花店搬回台灣，更打造全台創新概念—無壓體驗空間，將所有的熱賣商品、斷貨常客全部搬到現場，讓你可以自由試用、一次試玩所有慾望清單的商品！喜歡玩保養的閨蜜們，這個夏天絕對不能錯過朵法粉紅花店！

在朵法粉紅花店，除了能夠盡情試用所有的明星商品、斷貨常客以外，還能自由選配出屬於自己的特惠組合！不只有破百組合任意自由配，更棒的是還有買正貨送正貨的限量活動！尋尋覓覓找不到自己心儀保養組合的閨蜜，這次絕對不能錯過呀！

來朵法粉紅花店，除了可以享受15分鐘超紓壓臉部護膚，提前預約還可以將 #療癒小粉紅環保提袋與最潮小粉紅髮夾帶回家！此外，消費滿額更可以將法國空運來台的仙氣手拿包與花植隨身鏡帶走，這完全省去暑假旅費，直接現賺法國精美紀念品呀！來趟朵法粉紅花店，讓身心療癒、肌膚水潤透亮以外，更可以行走聚光燈的絕美姿態，橫走整個暑假！

朵法粉紅花店全台巡迴即將展開，大型花店將邀請一日店長—張立昂特別現身分享保養小秘笈！邀您一起預約活動，感受法式浪漫花屋的魅力！

DARPHIN活動預約網址：https://www.darphintw.com/2019pinkevent/