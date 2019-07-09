打字按Enter就消失！網怨聊天「打到崩潰」　4字檢測法曝光...達人3招解決

▲近期微軟電腦使用者用Google Chrome上網輸入中文字串，不時「被消失」。示意圖，圖為Google Pixel Slate。（圖／記者洪聖壹攝）

記者黃君瀚／綜合報導

近期不少微軟電腦使用者抱怨，Google Chrome瀏覽器更新後造成怪異的打字問題，輸入中文字串後在特定情況下會整個消失不見，官方超過一周以上時間未見改善。有科技網站提出4字檢測法，秒試自己中招沒，另外記者整理了3種暫時解決方案，其中Ctrl + Alt + G指令最萬用。

據了解，日前Google瀏覽器升級至75.0.3770.100版本之後，網路上陸續傳出災情，網友在上網打字時字串莫名消失，不時得整句重新打過，詭異的是難以捉摸bug發生的時間點，以至於不少人誤以為是錯按insert鍵、動到設定，上了討論區才驚覺「災民同胞」無數。

討論區中網友哀鴻遍野，超過一周時間官方都未解決此問題，「難怪昨天覺得怪怪的、打好的字一直消失」、「+1，常常打字打到超不爽」、「我也一直以為我壓到什麼」、「原來不是我的問題，我還以為中毒了」、「我也是！好煩阿啊啊啊」、「我也以為是我鍵盤壞了」。

▲鍵入「我愛台灣」4字後別按Enter，而是用←Backspace刪除「灣」，再按下Enter測試字串在不在。（圖／ETtoday）

科技媒體cool3c推測，這次Chrome問題主要出現在微軟Windows平台，可能是瀏覽器與新注音、自然、嘸蝦米等輸入法衝突造成。網站提出一道檢測法，網友可輸入4個以上中文字如「我愛台灣」，先不按下Enter，再用Backspace刪除最後1字「灣」，然後按下Enter就會發現字串全消失。

記者整理達人網友們在各論壇上提供3項有效的暫時解決方式，一是改安裝較舊版本的Google Chrome；二是bug發生字串消失時，利用Ctrl + Alt + G或Ctrl + Z恢復最後一次所打的字案；三是更換其他輸入法或瀏覽器。

▼記者使用的Google Chrome為75.0.3770.100版本。（圖／ETtoday）