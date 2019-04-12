Google大神開掛！Chrome能一鍵幫你掃毒

▲Google Chrome瀏覽器。（圖／達志影像／美聯社）

科技中心／綜合報導

「防毒軟體」一直都是電腦中相當重要的保護機制，因為電腦中往往會儲存相當重要的資料，若是不小心中毒，工作、生活可能都會受到影響。但你知道其實Google推出的Chrome瀏覽器也能為你的電腦掃毒嗎？

網路上其實早就流傳讓Chrome瀏覽器能變身防毒軟體的方法，現在就讓我們來一步一步破解吧！首先要先打開Chrome瀏覽器，點選右上「⋮」的符號，並進入「設定」頁面。進入設定頁面後，直接將畫面下拉至最底部點選「進階」，再繼續將畫面下拉至最底部，就可以看到「清理電腦」的選項，進入「清理電腦」的頁面後按下「尋找有害軟體」後方的「尋找」按鈕，將按鈕按下去後，電腦就會開始花時間進行掃描，掃描完畢後就能知道電腦中有沒有有害軟體了。

▲Chrome瀏覽器變身防毒軟體。（圖／翻攝Chrome瀏覽器）

除了透過這類掃毒方式來保護自己的資料安全外，民眾也應該要培養資安意識，對於電子郵件或是通訊軟體上的訊息提高警覺，以降低遭受網路釣魚詐騙的風險，也應該要定期更新密碼，使用多重認證的帳密保護措施，或是密碼管理工具以保護相關憑證資訊，這些都是幫助保護個人機密資料免於遭受惡意攻擊或盜取的方法。