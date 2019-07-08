火燒並砸毀「民政府」總部招牌　李承龍等4人須賠19萬

▲李承龍等人，火燒位於桃園市龜山區的「台灣民政府」中央總部。（圖／擷取自網路）



記者楊淑媛／桃園報導

前台北市議員李承龍等4人，3年前，火燒位於桃園市龜山區的「台灣民政府」中央總部並直播，4人於去年底分別被依公共危險、毀損罪判刑，民政府也對4人提出民事損害賠償20萬元告訴，桃園地院法官8日判決李承龍等4人，須賠償19萬4496元。

前台北市議員李承龍（60歲）、女子邱晉芛（50歲）、林立騰（56歲）、何守為（50歲）等4人，於2016年7月中旬晚間前往、位於桃園市龜山區的「台灣民政府」中央總部，分持工具砸毀招牌、縱火，4人於去年底分別被依公共危險、毀損罪判刑。

民政府認為，李承龍等4人因政治立場與民政府不同，就相約到民政府總部前砸毀門口招牌及縱火，全程還以手機攝影、直播，造成招牌毀損、不堪使用，而該招牌才剛安裝不到一個月，因此向李承龍等人求償新招牌費用17萬9000元、丈量及運費6000元、工資1萬5000元。

▲李承龍去年10月底，前往允諾當選市長後，6個月內拆除台灣民政府總部違建物的楊麗環競選服務處加油打氣。（圖／資料照）

林男出庭時坦承當時有與李男共同砸毀招牌，他願意負擔相關賠償責任，對民政府提出的金額也無意見，只是他目前失業中；何男則說，他當時僅有持手機攝影，並未出手砸毀招牌，此件刑事判決的認定有誤，但他並未提出上訴；至於李男、邱女均未在言詞辯論期日到場，也沒有提出書狀聲明或陳述。法官根據李等4人說詞，認為4人在事前確實有犯意聯絡，審酌招牌的折舊率後，判決李男等4人須賠償民政府19萬4496元。