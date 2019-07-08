司法院統計：30歲以下大專學歷民眾66％相信法官！？

▲司法院公布的資料，發現30歲以下、大專學歷民眾，竟有66％相信法官。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

司法院公布今年度「司法輿情現況調查」，認為有近4成受訪者表示信任法官，相信法官可以公平公正審理、判決案件，其中20至29歲及教育程度為大專以上之民眾，信任法官的比率更高達66.8％。此外，關注司法改革的民眾明顯擴增，已近半數；7成以上民眾認同司法院推行的各項司改宣導措施。

司法院公布的統計數字，與今年2月間國立中正大學犯罪研究中心針對107年重大治安議題進行電訪研究調查，其中僅僅21.9％的民眾相信法院法官可以公平公正審理、判決案件，2者間有明顯落差。

在司法院的統計數字中，近4成受訪者表示信任法官，相信法官可以公平公正審理、判決案件，對法官表示信任的比率為38.4%，其中20至29歲及教育程度為大專以上之民眾，信任比率各達66.8％、48.3％。整體來說，認為法官判決是公正的比率31.4％，其中20至29歲及教育程度為研究所以上之民眾，則超過5成（56.7％、50.2％）認為法官判決是公正的。若進一步詢問受訪者對於「過去一年」法官可以公平公正審理、判決案件的相信程度，表示相信比率則提升至38.6％，較長期觀感之31.4％，增加7.2個百分點。另27.0％民眾對於政府當前之司法改革成效表示滿意，抱持負面觀感之民眾仍占多數。

此外，關注司法改革的民眾明顯擴增，已近半數。有近半數民眾表示會主動關注司法改革（49.3％）及司法案件審理（49.8％）的消息或資訊，比起去年各增加15.5、10.0個百分點以上，顯見民眾日益關注司法相關訊息，對司法改革抱持相當程度的期待。這其中有44.1％表示聽過「國民參與刑事審判」、34.9％聽過「落實法官監督和淘汰」，其餘政策聽過比率均不及三成。

而值得司法院欣慰的，是7成以上民眾認同司法院推行的各項司改宣導措施。受訪者對司法院推行之「設計多元的圖片及影音」、「官方法律教材範本」、「舉辦司法影展」及「成立『Line』官方帳號」等措施宣導司法訊息，給予高度認同，各有92.5％、88.4％、87.3％、78.4％表示贊成。此次調查由司法院委託循證民調有限公司採電話訪問方式進行，調查期間為5月8日至5月14日。成功訪問1,208位臺灣地區20歲以上民眾，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負2.8個百分點。

