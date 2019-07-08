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高中聯考數學滿分120分　演藝圈女學霸竟拿118分

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▲張鈞甯出席媽媽鄭如晴新書分享會。（圖／時報出版提供）

▲張鈞甯出席媽媽鄭如晴新書分享會。（圖／時報出版提供）

作者：鄭如晴
摘自：時報出版《鑿刻家貌》

●精選書摘

鈞甯五歲那年，一個機緣在醫院做智力測驗，結果讓醫護人員驚訝：「哇！一百四十八！資優兒童！數字概念很強喔！」其實我關心的是五歲的她，智力是否可以應付提前上小學課程？因為那年的幼稚園學費一漲就多了五千元，比之前多了一倍，只要鈞甯可以進小學，就可以省下一大筆錢。醫護人員聽了我的說明，信心滿滿：「沒問題啦！」他的回答，讓我好像中了一筆小小樂透般的快樂。

請繼續往下閱讀...

小學前的幼稚園對鈞甯而言，是個吃喝玩樂純粹的快樂園地，不教注音符號與算術。所以，她像帶著一張白紙般進小學，第一次月考注音符號只得六十三分，數學得分九十，顯然與先前的測驗有些吻合。為了補強，我在牆上、門上、冰箱上，貼滿了各種注音符號大字，隨時抽樣，隨機考問，加深她對注音符號的認識。好在亡羊補牢，第二次月考就趕進了九十分，不需替她操心的數學則得滿分。

接下來的幾年小學，她只對數學感興趣。家裡到處都是兒童讀物，一套套的世界名著，散布在客廳、臥房各個角落。但是她對讀物的興趣僅在翻翻圖片、看看前面的幾頁，一本書就算是看完了。有一天，姊姊笑她不愛看書，鈞甯爭辯家中的書都看過了，姊姊有意讓她出糗，叫她隨意說出一個書名。她歪著小腦袋，想了老半天說：「憤怒的蘿蔔！」此話一說，姊姊笑彎了腰：「那是憤怒的葡萄，不是蘿蔔！」鈞甯委屈的說：「葡萄和蘿蔔這幾個字都長得很像嘛！」

葡萄和蘿蔔實在差得很遠，我告訴她故事的背景—
那是一九三三年，美國奧克拉荷馬州的喬德一家十一口人，擠坐在一輛老舊的福特汽車，如何橫越黃沙滾滾的大沙漠，到達加州附近的胡佛村。但在葡萄園主人不斷的壓榨下，又如何和廣大的農民奮起反抗，再度離鄉背井......。

故事內容她了解多少我不知道，但對一九三三年倒是記得很清楚。所以，只要姊姊再度取笑她，她就不假思索脫口而出：「誰不知道？那是一九三三年的故事！」

她的小學五六年級老師非常嚴格，常常給很多的數學習題，寫著寫著往往近午夜十二點。
「不准寫了，睡覺去！」我通常看不下去，而下最後通牒。
「不行！我一定要寫完才睡！老師規定一百題！」小妮子很固執，一題都不能讓步。

也因為對數學很盡責，她不但沒有雞兔同籠的問題，升上國中後，代數幾何游刃有餘。高中聯考數學滿分為一百二十分，她竟拿一百一十八分，可謂一雪母姊之恥。說實在，私下對她的數學能力還滿崇拜的，但對她的記憶力卻感憂心，凡是要背要記的科目，她就豎白旗。也就是說，通常一般考生容易得分的背誦科目，對她而言卻是致命傷。我和姊姊取笑她，是個「數字少女」！

鑿刻家貌（圖／時報出版提供）

★本圖、文經時報出版授權，摘自《 鑿刻家貌》

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關鍵字：張鈞甯,鄭如晴,鑿刻家貌,書摘,學霸,高中聯考

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