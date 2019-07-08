2女互嗆約道歉卻連累友人　他右腰被砍出20公分傷口血濺堤外

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區2名女子在IG上互嗆口角，後來其中一名女子自知理虧，相約要在堤外停車場道歉，女子由鄭姓等男性友人陪同赴約，豈知才剛停好車，就遭到對方持刀追砍後逃逸，鄭男右後腰部被刀劃下20多公分傷口，友人立即報警將他送往醫院救治，幸無生命危險，警方獲報啟動快打部隊，並循線將涉案的7人逮捕到案，目前正偵訊中。

▲▼惡煞逞兇後騎機車逃逸，警方循線將6名涉案人逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

8日凌晨2時許，邱姓女子（18歲）與黃姓女子（19歲）在Instagram互嗆起口角，後來由邱女的蘇姓女友人（18歲）出面協調，約在新北市板橋區浮洲橫移門提外停車場當面向黃女道歉，鄭姓男子（20歲）等10多名友人也陪同到場。

未料才剛停好車，黃女及其男性友人 10多輛機車將他們包圍著，亮出刀械不分青紅皂白朝他們揮砍，鄭男躲避不及，遭砍倒地，當場鮮血直流，同行友人立即報警。

警方獲報後啟動快打部隊，15名警力趕赴現場，但逞兇的一行人早已逃逸，救護人員將受傷的鄭男送醫急救，經檢視右後腰部有一道約20公分刀傷，幸無生命危險，警方經3小時追緝，上午6時許，將涉案的7人逮捕帶回警局，目前正在偵訊釐清犯案動機。