　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

2女互嗆約道歉卻連累友人　他右腰被砍出20公分傷口血濺堤外

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區2名女子在IG上互嗆口角，後來其中一名女子自知理虧，相約要在堤外停車場道歉，女子由鄭姓等男性友人陪同赴約，豈知才剛停好車，就遭到對方持刀追砍後逃逸，鄭男右後腰部被刀劃下20多公分傷口，友人立即報警將他送往醫院救治，幸無生命危險，警方獲報啟動快打部隊，並循線將涉案的7人逮捕到案，目前正偵訊中。

▲▼惡煞逞兇後騎機車逃逸，警方循線將6名涉案人逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼惡煞逞兇後騎機車逃逸，警方循線將6名涉案人逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼惡煞逞兇後騎機車逃逸，警方循線將6名涉案人逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

8日凌晨2時許，邱姓女子（18歲）與黃姓女子（19歲）在Instagram互嗆起口角，後來由邱女的蘇姓女友人（18歲）出面協調，約在新北市板橋區浮洲橫移門提外停車場當面向黃女道歉，鄭姓男子（20歲）等10多名友人也陪同到場。

未料才剛停好車，黃女及其男性友人 10多輛機車將他們包圍著，亮出刀械不分青紅皂白朝他們揮砍，鄭男躲避不及，遭砍倒地，當場鮮血直流，同行友人立即報警。

警方獲報後啟動快打部隊，15名警力趕赴現場，但逞兇的一行人早已逃逸，救護人員將受傷的鄭男送醫急救，經檢視右後腰部有一道約20公分刀傷，幸無生命危險，警方經3小時追緝，上午6時許，將涉案的7人逮捕帶回警局，目前正在偵訊釐清犯案動機。

ET快訊
最悲傷表揚會…狂揮20拳救不回勇警命　呂秉諭沉痛受獎：獎金全
副連長溜進寢室「舌吻」連長　被壓身驚醒狂反抗…訊息內容曝光
與楊秋興劃清界線！郭台銘：以為他是韓國瑜重要人馬才接觸

關鍵字：板橋,提外停車場,砍傷

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

尾隨之狼出沒新店「借廁所」　好心國小女童開門後被強摸大哭

人妻心疼老公揮汗拼家計　探班驚見2歲童「一個模子」瞬間崩潰

他娶「年薪287萬」大陸水某！卻遭控假結婚　法官一看親密照：他們有愛

遭報導洗錢密帳曝光　賴素如求償300萬敗訴確定

最悲傷表揚會...狂揮20拳仍救不回勇警命！呂秉諭沉痛受獎：把獎金捐出去

2女互嗆約道歉卻連累友人　他右腰被砍出20公分傷口血濺堤外

國中畢業生遭浪捲走！網友一看狂嘆：這超陰　家屬雨中燒紙錢淚崩：快回來

扛檢傷重責...消防員輕生！　葉毓蘭嘆：壓力無處釋放，政府應重視心理健康

警官登半屏瀑布拍照摔傷　搜救一晚「只聽到求救聲」2度上山救援

副連長溜進寢室「舌頭侵入」　她驚醒狂反抗…鎖門後還猛敲　訊息內容曝光

高雄商家反韓70元煎餅怒漲1千　韓粉見罷免活動爆嗆：小孩懂什麼

高雄人是否支持韓國瑜選總統？ 回答想好久...真實心聲超爆笑XD

每盤1200！現刨「松露蛋炒飯」 日本人一嚐大讚：全台最好吃！

痛失勇警...百人齊聚嘉義車站獻花　台北101點燈悼念「謝謝您們的愛」

《明日之子3》女選手連基礎都不會　華晨宇大崩潰「妳們怎麼進來的！」

超車後直接犁田...擊落無辜騎士　保齡球式滾動！用機車掃他下盤

S2O Taiwan潑水音樂節!!　跟著DJ SODA嗨起來

3歲童深夜走失！暖警奶爸上身 換尿布+牽手尋家...阿嬤激動道謝

BY2《明日之子3》唱完「5星→4星」！　評審質疑「沒和聲」..網怒：區別對待

跟屁蟲行李箱免手推+自動跟隨！　機場實測CowaRobot R1旅客嚇傻

尾隨之狼出沒新店「借廁所」　好心國小女童開門後被強摸大哭

人妻心疼老公揮汗拼家計　探班驚見2歲童「一個模子」瞬間崩潰

他娶「年薪287萬」大陸水某！卻遭控假結婚　法官一看親密照：他們有愛

遭報導洗錢密帳曝光　賴素如求償300萬敗訴確定

最悲傷表揚會...狂揮20拳仍救不回勇警命！呂秉諭沉痛受獎：把獎金捐出去

2女互嗆約道歉卻連累友人　他右腰被砍出20公分傷口血濺堤外

國中畢業生遭浪捲走！網友一看狂嘆：這超陰　家屬雨中燒紙錢淚崩：快回來

扛檢傷重責...消防員輕生！　葉毓蘭嘆：壓力無處釋放，政府應重視心理健康

警官登半屏瀑布拍照摔傷　搜救一晚「只聽到求救聲」2度上山救援

副連長溜進寢室「舌頭侵入」　她驚醒狂反抗…鎖門後還猛敲　訊息內容曝光

快訊／網傳工會幹部放話「電爆」罷工叛逃者 工會：遭冒用

亞裔夫妻人工受孕生外國寶寶　心碎發現懷胎9月竟是別人的種

張育成連3戰安打、得分　鄧愷威7局失1分開季3連勝

尾隨之狼出沒新店「借廁所」　好心國小女童開門後被強摸大哭

說到做到！長榮恢復員工申請優待機票　支援出勤、提前歸隊獎勵不一樣

幕僚籲「有韓不投」挨轟影響初選　柯文哲：沒有去帶什麼風向

人妻心疼老公揮汗拼家計　探班驚見2歲童「一個模子」瞬間崩潰

球迷失望了！　耶利奇背傷辭退全壘打大賽

報名倒數1天！彰化花壇仲夏茉莉藝術季7/12、7/13登場

定期做健康檢查！一個口令秒跳診療台　33隻警犬讓獸醫「全身摸透透」

社會熱門新聞

快訊／普悠瑪檢傷英雄驚傳自殺身..

闖黃燈！貨車撞飛騎士致死　法官..

李承翰入忠烈祠、擬設銅像…嬤還..

情敵當面性侵女友　他飛車衝撞9..

槍殺海陸兵　主嫌嗆家屬：不差再..

天秤座男性騷擾　賞車21分鐘出..

狼師惡行起底　喝令女學生：給我..

副連長寢室「舌頭侵入」學姊　事..

不滿館長罵　林志成嗆：要踩過你..

她「跟老闆壞壞」200次　爆料..

「5秒可打趴館長」　林志成曾想..

「該邊」被摸1小時　19歲妹下..

貧婦患重症「偷喝2羊奶」　判決..

鐵路勇警母親呼籲嚴懲兇嫌

更多熱門

相關新聞

老球館荒廢5年後　華麗變身頂級月子中心

早年全台掀起撞球、保齡球熱潮，各地球館一間接著一間開，但熱潮散去後，各地也陸續出現「閒置球館」，其中位於板橋中山路一段的「板橋中山保齡球館」，與相鄰4層樓建築，空置5年多，最後被「豐禾婦產科、產後之家」租下，最快9月能夠營業，與對街的婦產科、產後之家，形成了小型婦科聚落。

莽男遭嗆持雙節棍爆打　練家子怕傷人默忍痛

板橋機車撞機車　2騎士斷腿苦哀嚎

5年房價跌40萬…他一算賠破百萬

新板麗寶百貨「空蕩蕩」　整層櫃位求招租

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 吳宗憲 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

快訊／普悠瑪檢傷英雄驚傳自殺身亡

闖黃燈！貨車撞飛騎士致死　法官這原因判無罪

蘇貞昌摔筆？禮儀公司、家屬澄清

越南新娘遭家暴狂抖　2歲孩目睹暴哭

嬤腳冷借襪子保暖　孫子一看崩潰

靠「生日數字」算出你脾氣有多差！

空服員罷工輸12萬年終　他分析：工會沒輸

練喻軒微博最後一PO　全刪文避炒作

GOT7 MARK道歉了：我知道我讓你們失望！

打賞女直播主30萬　土豪見面驚呆

女兒被咬　他怒把鄰居西施犬丟下樓

一周天氣出爐！南部再連7天下雨

李承翰入忠烈祠、擬設銅像…嬤還不知

尿尿用手掰開！16歲妹那邊「2瓣超肥腫」

6歲雙胞胎姐妹　遭酒駕車撞飛雙亡

更多

最夯影音

更多

高雄商家反韓70元煎餅怒漲1千　韓粉見罷免活動爆嗆：小孩懂什麼

高雄人是否支持韓國瑜選總統？ 回答想好久...真實心聲超爆笑XD

每盤1200！現刨「松露蛋炒飯」 日本人一嚐大讚：全台最好吃！

痛失勇警...百人齊聚嘉義車站獻花　台北101點燈悼念「謝謝您們的愛」

《明日之子3》女選手連基礎都不會　華晨宇大崩潰「妳們怎麼進來的！」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面