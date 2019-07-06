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緬甸巨蟒突從背後「頂一下」　正妹瞬間腿軟滾地3圈

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國際中心／綜合報導

新加坡動物園近期舉辦「蛇」與遊客接觸的體驗活動，主辦單位特別安排了「巨蟒」和遊客進行互動，其中有名女子碰到「巨蟒」不到1秒鐘，就因為太害怕，反應激動到差點跳進一旁的水池內，引起周圍民眾的一陣笑聲。

據《每日郵報》報導，這名女子與她的朋友到新加坡旅遊，並在2日到動物園體驗與「蛇」的親密接觸。從影片中可以看到，該名女士與朋友正和主持人一同捧著一條小蛇拍照，就在準備要合照時，她們背後突然走進5名男子抱著一條超級巨大的「蟒蛇」偷偷靠近。

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▲5名男子抱著一條超級巨大的「蟒蛇」偷偷靠近，女子（戴帽子者）的朋友（左一）先看到露出驚嚇表情。（圖／翻攝自Angela Rodriguez™@_ang03）

只見蟒蛇才碰到女子的背部，她便嚇到大聲尖叫，且瞬間腿軟往前跌倒，頭上帶著的草帽也掉落在一旁，甚至在地板滾了至少3圈，甚至想跳進一旁的水池內避難，主持人這時趕緊放開手中的小蛇，急忙抱住並防止她掉進水池。

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▲女子嚇到連滾帶爬，企圖跳水「避難」。（圖／翻攝自Angela Rodriguez™@_ang03）

隨後，該名女子因為受到極大的恐懼和驚嚇，便連滾帶爬的往後方的樹叢中逃。影片中可看到，該名女子儘管離「巨蟒」有一段距離，臉上依舊充滿著害怕與緊張的心情。而舞台上及圍觀的遊客似乎也沒預料到該名女子會產生如此激動的反應，紛紛呆愣了至少2~3秒後，便忍不住發出笑聲。

事實上，這條「巨蟒」的品種為緬甸巨蟒，本身沒有毒性外，性格又溫馴，是人類飼養蟒蛇的熱門選擇之一。目前因為人類大量的捕獵做中藥及皮革，已經被瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約列入「瀕危物種」名單。

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關鍵字：新加坡,動物園,蟒蛇,緬甸巨蟒,東南亞要聞

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