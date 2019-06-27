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我不怕！普悠瑪最小重傷者謝沛帛超勇敢　頭部4塊鈦合金骨板

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▲復原情況好的普悠瑪最小重傷者謝沛帛，27日手術順利取出腦部4根鋼釘。（圖／羅東博愛醫院提供）

▲▼復原情況好的普悠瑪最小重傷者謝沛帛，27日手術順利取出頭部4塊鈦合金骨板。（圖／羅東博愛醫院提供）

記者游芳男／宜蘭報導

2018年10月普悠瑪翻覆事件中，最小傷者8歲男童謝沛帛，腦部受重創，曾昏迷4個月，目前謝小弟的復原狀況是漸入佳境，27日謝小弟很勇敢的說：「我不怕」的進入手術室，經2小時後，醫生順利取出頭部4塊鈦合金骨板，術後謝小弟恢復情況良好，下午在普通病房還能和媽媽對話，並直喊「想吃蚵仔煎！」。

8歲男童謝沛帛，19日回診羅東博愛醫院，院方評估可進行腦部鋼釘取出手術，25日在媽媽徐美珍陪同下住院，院方安排在27日上午進行腦部鋼釘手術，手術前一晚，徐美珍曾說擔心的說很緊急，也希望大家給寶貝兒子集氣。

27日上午8時，進手術室前，謝小弟勇敢的說：「我不怕」。手術從上午8時至10時結束，醫師以內視鏡為謝小弟順利從頭部取出4塊骨板與15根骨釘，若以傳統手術方式取出，傷口可能長達30公分，且手術時間長，但透過內視鏡微創手術，只需於頭皮開2個小於2公分的小洞，就可將骨釘精準拆除，且無須剃髮。

▲▼復原情況好的普悠瑪最小重傷者謝沛帛，27日手術順利取出頭部4塊鈦合金骨板。（圖／羅東博愛醫院提供）

▲▼復原情況好的普悠瑪最小重傷者謝沛帛，27日手術順利取出頭部4塊鈦合金骨板。（圖／羅東博愛醫院提供）

手術順利，媽媽徐美珍鬆了一口氣，謝小弟在恢復室1小時後轉進普通病房，恢復情況佳，下午在普通病房還能和媽媽對話，並直喊「想吃蚵仔煎！」。

羅東博愛醫院表示，謝小弟將繼續留院，就肢體及語言方面，進行相關復健。

謝沛帛是與家人北上參加喜宴後，不幸在普悠瑪翻覆時，腦部受重創曾陷入昏迷，且頭部骨折打鋼針。經博愛醫院治療，昏迷指數上升至7，又轉至台北榮總、振興及台大等醫院，謝小弟的病情好轉，2019年2月間能說話，6月間可自行走路。

6月19日，謝小弟回診時，羅東博愛醫院神經外科主治醫師杜肇偉說，謝小弟受重傷之初，腦部有積水，但目前積水已多由組織吸收掉了，腦部也沒有明顯的出血，頭骨骨折的裂縫部分也都差不多長回來，才安排了27日的手術。

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關鍵字：普悠瑪,謝沛帛,腦部,鋼釘

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