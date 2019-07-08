成人坐兒童用餐區「4桌有3桌不是帶兒童」　網正反吵爆

▲兒童用餐區示意圖，非當事地點。（圖／記者曹悅華攝）

實習記者曾筠淇／綜合報導

一名網友到高雄一家知名百貨公司，看見其用餐區有規劃「兒童用餐區」，但入座的客人大多不是孩童，這名網友不悅地直呼，「我道德標準比較高，我沒帶小孩是不會去坐的」。

原PO在「爆怨公社」貼照並表示，「四桌有三桌不是帶兒童」，對於這樣的景象表示不認同，認為「兒童用餐區」應該是兒童、或帶有孩童的家庭才能使用。

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其他網友留言表示支持，「帶著小孩又找不到位置時，真的會很氣這種人」、「自私的人就是多，不意外」、「很多沒帶小孩的就是要硬坐在兒童區」、「這種沒有強制性沒辦法管，只能靠公民素質」、「就是個人素質問題」、「是我就會牽著我女兒站在旁邊等，然後跟我女兒說長大後不要這樣」。

▲高雄知名百貨兒童用餐區。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

但也有不少網友持相反意見，他們認為，「都是消費者，人人有權利去坐哪」、「這是有寫只能有小孩進入用餐嗎」、「兒童用餐區只是百貨善意的規劃，並不是硬性規定吧」、「如果官方也沒有明文禁止，當然也是可以坐」、「只有兒童優先沒有兒童限定」、「大人不能吃麥x勞兒童餐嗎？」

不過也有許多網友表示自己根本不知道有區分，「第一次知道xxx有分大人用餐區跟兒童用餐區」、「去那麼多次還不知道有分欸」、「完全不知道用餐區有分欸，是不是有可能別人也不知道？」

至於「兒童用餐區」是否只有兒童才能使用，百貨公司並無明確規定，就靠民眾見仁見智。