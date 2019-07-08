　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

成人坐兒童用餐區「4桌有3桌不是帶兒童」　網正反吵爆

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲麗寶OUTLET　兒童用餐區。（圖／記者曹悅華攝）

▲兒童用餐區示意圖，非當事地點。（圖／記者曹悅華攝）

實習記者曾筠淇／綜合報導

一名網友到高雄一家知名百貨公司，看見其用餐區有規劃「兒童用餐區」，但入座的客人大多不是孩童，這名網友不悅地直呼，「我道德標準比較高，我沒帶小孩是不會去坐的」。

原PO在「爆怨公社」貼照並表示，「四桌有三桌不是帶兒童」，對於這樣的景象表示不認同，認為「兒童用餐區」應該是兒童、或帶有孩童的家庭才能使用。

請繼續往下閱讀...

其他網友留言表示支持，「帶著小孩又找不到位置時，真的會很氣這種人」、「自私的人就是多，不意外」、「很多沒帶小孩的就是要硬坐在兒童區」、「這種沒有強制性沒辦法管，只能靠公民素質」、「就是個人素質問題」、「是我就會牽著我女兒站在旁邊等，然後跟我女兒說長大後不要這樣」。

▲高雄知名百貨兒童用餐區。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲高雄知名百貨兒童用餐區。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

但也有不少網友持相反意見，他們認為，「都是消費者，人人有權利去坐哪」、「這是有寫只能有小孩進入用餐嗎」、「兒童用餐區只是百貨善意的規劃，並不是硬性規定吧」、「如果官方也沒有明文禁止，當然也是可以坐」、「只有兒童優先沒有兒童限定」、「大人不能吃麥x勞兒童餐嗎？」

不過也有許多網友表示自己根本不知道有區分，「第一次知道xxx有分大人用餐區跟兒童用餐區」、「去那麼多次還不知道有分欸」、「完全不知道用餐區有分欸，是不是有可能別人也不知道？」

至於「兒童用餐區」是否只有兒童才能使用，百貨公司並無明確規定，就靠民眾見仁見智。

ET快訊
快訊／事故煉獄搶回民眾生命！普悠瑪檢傷英雄驚傳自殺身亡
21屁孩尋仇錯殺海陸兵！主嫌開庭嗆家屬「不差再殺你一個」
車內「交疊Play」！小三坐上面搖擺...正宮驚見怒告　她瞎

關鍵字：兒童用餐,百貨,爆怨公社

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

再不吃就來不及了！吃到飽免費優惠只到4/30

店家也能選擇客人　全台6間「謝絕兒童」的咖啡廳／餐廳

台南友善親子餐廳　唐揚雞定食把肉汁緊緊鎖住超juicy

長榮空服員贏罷工「輸了12萬年終」　他4點關鍵分析：工會大勝

成人坐兒童用餐區「4桌有3桌不是帶兒童」　網正反吵爆

一周天氣來了！南部降雨「再連7天」　雨勢最劇、最廣時間點出爐

罷工結束Day1…工會超效率還800份三寶「2天變1分鐘內」！空姐讚嘆大進步

網傳罷工空服員LINE狠嗆「電爆」跳船工賊　工會：是頭像被假冒

基隆夜市吃海鮮「慘成盤子」！他怒：4菜噴掉2250元　老闆回應了

台南狼師惡行引公憤！　鄉民的正義肉搜公布個資引爭議

高雄商家反韓70元煎餅怒漲1千　韓粉見罷免活動爆嗆：小孩懂什麼

高雄人是否支持韓國瑜選總統？ 回答想好久...真實心聲超爆笑XD

每盤1200！現刨「松露蛋炒飯」 日本人一嚐大讚：全台最好吃！

痛失勇警...百人齊聚嘉義車站獻花　台北101點燈悼念「謝謝您們的愛」

超車後直接犁田...擊落無辜騎士　保齡球式滾動！用機車掃他下盤

S2O Taiwan潑水音樂節!!　跟著DJ SODA嗨起來

《明日之子3》女選手連基礎都不會　華晨宇大崩潰「妳們怎麼進來的！」

3歲童深夜走失！暖警奶爸上身 換尿布+牽手尋家...阿嬤激動道謝

BY2《明日之子3》唱完「5星→4星」！　評審質疑「沒和聲」..網怒：區別對待

泫雅中文大喊：我愛你！　 嗨跳《Bubble Pop》太辣惹～

長榮空服員贏罷工「輸了12萬年終」　他4點關鍵分析：工會大勝

成人坐兒童用餐區「4桌有3桌不是帶兒童」　網正反吵爆

一周天氣來了！南部降雨「再連7天」　雨勢最劇、最廣時間點出爐

罷工結束Day1…工會超效率還800份三寶「2天變1分鐘內」！空姐讚嘆大進步

網傳罷工空服員LINE狠嗆「電爆」跳船工賊　工會：是頭像被假冒

基隆夜市吃海鮮「慘成盤子」！他怒：4菜噴掉2250元　老闆回應了

台南狼師惡行引公憤！　鄉民的正義肉搜公布個資引爭議

台灣開賣！最頂級Macbook Pro「i9+4TB」版　21.2萬元考驗果粉信仰

空服員罷工落幕！長榮再解勞資爭議　7/15跟企業工會調解地勤訴求

長榮航空運能最快7月底全數正常　交部喊話：盼勞動法規儘速檢討

統一發票兌獎App＋3大據點！「獎別不同」別跑錯　網氣炸：練記憶力嗎

長榮空服員贏罷工「輸了12萬年終」　他4點關鍵分析：工會大勝

世大運／克服緊張情緒　蘇佳恩「銀」在氣勢

魯夫四檔戰Big Mom！《海賊無雙4》正式公開

成人坐兒童用餐區「4桌有3桌不是帶兒童」　網正反吵爆

世大運／男桌團賽中華再添一銀！　平隊史最佳成績

一周天氣來了！南部降雨「再連7天」　雨勢最劇、最廣時間點出爐

世大運／難度再飆高！　唐嘉鴻單槓14.7分奪金牌　

總統府前飆汗等30分鐘　郭台銘：蔡英文連收國旗帽的勇氣都沒有

韓國瑜超神秘租屋曝光！　議員「大比對」揭露不住官邸原因

景觀噴水池奪命畫面曝光！　女童調皮入水池...下秒觸電慘死

生活熱門新聞

一周天氣出爐！南部再連7天下雨

肯德基炸雞日　9塊雞桶下殺30..

最貴Macbook Pro　2..

工會還三寶2天變1分鐘！空姐讚..

網傳罷工空服員LINE嗆要「電..

遊迪士尼遺失水瓶！她已放棄結局..

他怒基隆夜市宰遊客　老闆回應了

基隆夜市吃海鮮噴2250元！他..

館長時限到！林志成：8/18空..

訂62杯珍奶！國中生「扛62個..

林志成黑歷史起底　雙斧頭砍司法..

台南婆婆端芒果問「要配飯嗎」她..

背痛收驚「6支香全斷」！她哭喊..

夜市買摩摩喳喳！一打開「水果巫..

更多熱門

相關新聞

基隆夜市吃海鮮噴2250元！他曝潛規則

遇到沒有標價的商品還是先問問比較保險，以免事後吃完才後悔。一名男網友日前到基隆夜市點了海鮮吃，他表示蛤蜊不僅都是沙，價錢也超不可愛，兩人吃4道菜竟要價2250元，根本宰觀光客。對此網友們持不同看法，有人認為這家店一直都惡名昭彰，但也有人說到夜市吃海鮮本就是件不明智的選擇。

高二女懷孕8月才曝光　暖爸0責備

單身女做長照被嘴：老了會是政府負擔

開冰箱吃哈根達斯！老爸「留一點」網笑瘋

資收姨討東西吃　食物全清她大罵

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 吳宗憲 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

快訊／普悠瑪檢傷英雄驚傳自殺身亡

嬤腳冷借襪子保暖　孫子一看崩潰

越南新娘遭家暴狂抖　2歲孩目睹暴哭

靠「生日數字」算出你脾氣有多差！

女兒被咬　他怒把鄰居西施犬丟下樓

尿尿用手掰開！16歲妹那邊「2瓣超肥腫」

即／印尼蘇拉威西島東北部7.1強震

KID牽她見習婚禮後「配偶欄有人了」

槍殺海陸兵　主嫌嗆家屬：不差再殺你一個

大S錄影「無尾熊式」緊抱前男友黑人

李承翰入忠烈祠、擬設銅像…嬤還不知

GOT7 MARK道歉了：我知道我讓你們失望！

一周天氣出爐！南部再連7天下雨

還手算我輸！練喻軒再提5點嗆館長

肯德基炸雞日　9塊雞桶下殺309元

更多

最夯影音

更多

高雄商家反韓70元煎餅怒漲1千　韓粉見罷免活動爆嗆：小孩懂什麼

高雄人是否支持韓國瑜選總統？ 回答想好久...真實心聲超爆笑XD

每盤1200！現刨「松露蛋炒飯」 日本人一嚐大讚：全台最好吃！

痛失勇警...百人齊聚嘉義車站獻花　台北101點燈悼念「謝謝您們的愛」

超車後直接犁田...擊落無辜騎士　保齡球式滾動！用機車掃他下盤

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面