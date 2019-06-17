他趁大甲媽遶境偷錢包放提袋　不到5分鐘掉出來當場被逮

▲竊賊趁著大甲媽遶境偷男子錢包失風被逮。（圖／ETtoday資料照，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

媽祖面前也敢偷，賊星該敗！彰化1名竊嫌，4月14日下午趁著大甲媽祖遶境人潮擁擠，在花壇鄉文德宮的洗手台前伸出第3隻手，竊取男子放在口袋內的錢包，竊嫌得手後，便藏放在自己手上提袋並離開現場，不到5分鐘便被男子的友人發現報警，彰化地院日前判處有期徒刑肆月，可易科罰金。

▲竊賊趁著大甲媽遶境偷男子錢包。（圖／ETtoday資料照）

判決書指出，竊嫌4 月14日下午2 時35分許，在文德宮之洗手檯前，利用大甲媽祖進香人群眾多之機會，故意以身體碰撞在該處洗手的男子，再徒手伸進男子之褲子左邊口袋，竊取黑色皮包1 個（內有新臺幣3,300 元、身分證、健保卡及信用卡4 張等物），得手後，將之藏放在自己手上提袋並離開現場。同日下午2 時40分許，男子的友人發現皮包遭竊，當場看到皮包從竊賊的身上掉落，便報警逮人，竊賊雖坦承一切也將錢包原封不動還給男子，但也因此吃上官司。

法官審酌竊嫌任意竊取他人物品，缺乏尊重他人財產權之觀念，所為實屬不該，犯後坦承犯行，被害人遭竊之皮包及其內之物品均已發還被害人，及其犯罪之動機、目的、手段等一切情狀，處有期徒刑肆月，可易科罰金。

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