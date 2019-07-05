女酒醉回旅館　男櫃台持備份門禁卡侵入偷錢「順便摸二把」

▲台南市警二分局副分局長施衣峯指出，警方於案發當晚即受理偵辦，並將全案函送台南地檢署辦。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



台南市中西區一家商旅，7月2日凌晨發生夜間櫃台人員，涉嫌持備用磁卡侵入女房客房間內，竊取皮包內9千元現金，還趁女客酒醉之機毛手毛腳，台南市警二分局據報派員前往查處，經調閱監視影畫面，將涉案員工依竊盜及性騷擾防治法罪嫌函送台南地檢署偵辦。



據了解，被害女子於7月2日凌晨4時許，被男友等人送到中西區的一家商旅住宿後，但有人趁被害人酒醉之機，侵入被害人客房內，動手竊取皮包內現金9千元，還對被害人毛手毛腳，被害人不勝酒力無力抵抗，直到上午才打電話向在隔壁按摩休息的男友哭訴，其男友氣得馬上衝回商旅了解情況討公道。



依被害人指證，涉嫌侵入房內偷竊及性騷擾的是夜班櫃台人員，業者馬上通知已下班的涉案人回商旅，涉案人坦承竊取被害人9千元，並馬上歸還贓款，但對被害人毛手毛腳情事則極力否認。



被害人男友認為業者對所屬員工有管理監督之責，要求業者給交代，雙方調解不成，業者報警查處。市警二分局據報派員到場查處，經調閱監事影像後依法偵辦，並依竊盜及性騷擾防治法將該名櫃台人員函送台南地檢署偵辦。