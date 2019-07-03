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南投總達客運又出包！司機闖紅燈鳴喇叭險撞騎士　公司：白目

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記者白珈陽／南投報導

南投總達客運再惹民怨！一台總達客運的公車，1日下午4點許在南投市中興路和南崗一路強行闖紅燈，差點撞上綠燈起步的機車騎士，惡質司機甚至還猛按喇叭，囂張的行徑被機車後方轎車的行車記錄器所拍下，轎車駕駛氣的將影片PO上網，並檢舉客運公司；南投縣交通隊表示，闖紅燈將處罰新台幣3600的罰鍰，並違規記點3點。

▲總達客運公司7月1日有司機強行闖紅燈，差點撞上遵守交通規則的機車騎士。（圖／翻自臉書南投人聊天室）

▲總達客運司機強行闖紅燈，差點撞上遵守交通規則的機車騎士。（圖／翻自臉書南投人聊天室）

總達客運司機肇事早有前例，2019年2月18日因司機闖紅燈，撞死新婚不久的黃男，留下妻子與當時才4個月大的女兒，黃男親友為討回公道，憤而到客運站前怒撒冥紙；同年4月24日，公車因不明原因起火燃燒，幸好司機處理得當，迅速疏散乘客才沒有造成傷亡。

▲家屬到客運站前怒撒冥紙。（圖／翻攝自臉書黑色豪門企業）

▲家屬到客運站前怒撒冥紙。（圖／翻攝自臉書黑色豪門企業）

▲4月24日不明原因火燒車。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲4月24日不明原因火燒車。（圖／記者白珈陽翻攝）

如今又發生鴨霸司機不顧交通規則，強行闖過十字路口，差點害得機車騎士又發生意外，所有不良紀錄南投民眾都看在眼裡，盼政府能給予總達客運適當處治。

▲總達客運公司屢屢出包，惹得民怨四起。

▲總達客運公司屢出包，惹得民眾怨聲連連。

總達客運近兩年屢遭投訴，其中案件包括不當駕駛、過站不停或拒載等總共108件，違規部分主要有超速、違規停車、闖紅燈，高達111件；而實際有被開單的有58件，在30件交通事故中，已造成1死8傷的悲劇發生，總達客運公司堪稱是交通違規「慣犯」。

目前相關罰則，南投縣交通隊表示，闖紅燈將處罰新台幣3600的罰鍰，並違規記點3點；該司機相關懲處，總達客運說，還在調閱行車紀錄器進行確認，闖紅燈最輕處大過以上、停班教育訓練三天，最重則將免職。

總達客運副總蕭如序無奈表示：「老闆就已經講過了，這樣子公司沒辦法法營運，這種司機叫做白目而已」。

交通部公路總局台中區監理所指出，根據客運公司的服務態度好壞、交通違規率等相關考評項目，若未達60分標準門檻，將會列入觀察名單加強輔導及要求改善，時間以半年為限，屆時若仍未通過複查，最重可處撤銷路權的處份。

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關鍵字：南投,總達客運

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