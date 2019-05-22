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老爸百蟒共浴「最長4公尺」狂竄！女鵝更狂養3歲鱷魚：一起睡

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▲▼蟒蛇家族。（圖／游乾舜授權提供）

▲全家人與4米蟒蛇合照。（圖／游乾舜授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者劉維榛／綜合報導

不少人看到巨蟒，第一反應就是嚇得逃命，然而屏東市機車行老闆游乾舜卻是愛蛇成痴，曾經最多飼養300多條蛇，品種包括網紋蟒、緬甸蟒、球蟒與紅尾蟒，更視牠們為家人，每條蛇都有VIP房間。不僅如此，大女兒的寵物更狂，竟把鱷魚養在房間，讓人瞠目結舌！

從小就喜歡奇異爬蟲類的游乾舜表示，最多養過300條寶貝，目前剩169條，有部分蛋尚未孵化，都沒有毒性，在世界紀錄中，網紋蟒最長有14公尺紀錄，甚至有食人的驚悚案件，而他家中的網紋蟒目前5歲大，體型相當驚人，長約4公尺，粗約成人大腿粗，力氣之大就連游先生自己也難以駕馭。

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除了飼養蟒蛇，游乾舜也會自己配種、繁殖，他特別分享一條比較特殊的網紋蟒，頭部兩側顏色、斑點不一樣，「有點像黑白郎君」，眼睛則一邊紅一邊白。另一條網紋蟒也是游先生的最愛，身體紋路幾乎沒了，膚色變成全黑，閃亮亮的鱗片，讓人看了嘖嘖稱奇。

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▲▼蟒蛇家族。（圖／游乾舜授權提供）

▲▼游乾舜透露，一個月養蛇費用高達5萬元！（圖／游乾舜授權提供，，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼蟒蛇家族。（圖／游乾舜授權提供）

▲▼蟒蛇家族。（圖／游乾舜授權提供）

事實上，游乾舜打造巨蟒家族，背後也靠家人全力支持，當初就是因為「老婆會怕老鼠」，從原本的100條蛇，逐漸養到300條，如今女兒們也被訓練成達人，對「小龍」也愛不釋手。

俗話說，有其父必有其女，游乾舜15歲女兒的寵物也很特別，她竟然把3歲鱷魚「喬治」養在房間裡，且晚上共處一室，「因為牠很可愛，也沒想像中恐怖」，比起毛小孩，飼養「喬治」比較簡單，只要一個空間跟一盆水，牠大小便也會去自己去水裡解決。

▲▼鱷魚。（圖／游家大女兒授權提供）

▲鱷魚「喬治」會認人，看到主人會發出叫聲！（圖／游乾舜大女兒授權提供）

游乾舜表示，從小最大的願望就是想跟群蟒在密閉空間合影，日前節目《台灣第一等》協助完成心願，將百條「小龍」放到淋浴間，他獨自一人坐在裡面享受蟒蛇浴，「畢竟人生中沒有這種機會，去做這瘋狂的行為」。

壯觀的畫面曝光，日前游乾舜PO在臉書《爆廢公社二館》時，一度引起網友騷動，紛紛寒毛直豎回應「天啊，頭皮發麻」、「照片男子還活著嗎」、「我會嚇死」、「好像是人體餵食秀」、「當你老婆需要有很大的勇氣」、「這些是阿嬤養的吧？」、「這一個月的伙食費應該很可觀」。

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關鍵字：蟒蛇,巨蟒,鱷魚,網紋蟒,游乾舜

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