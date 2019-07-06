節目上爆料前妻私處「臭如鹹魚」　Youtuber恐吃6年牢獄

▲Galih Ginanjar在節目上公開汙辱前妻。（圖／翻攝自《中國報》）



國際中心／綜合報導

不管是情侶或是夫妻，分開後學會「彼此祝福」也是愛情中很重要的一部分。然而，印尼著名的Youtuber吉南家（Galih Ginanjar）日前上節目時，竟不惜把前妻的醜事說得淋漓盡致，更抱怨對方私處「臭如鹹魚」，事情曝光後也引發各大網友撻伐。

據《中國報》報導，吉南家日前上了一個約半小時的訪談節目，當被詢問起個人私生活時，吉南家則口無遮攔的透漏，自己和前妻的性生活相當不美滿，還批評對方私處「臭如鹹魚」，每次在性行為時，都15分鐘就草草了事。吉南家最後更表示，由於味道實在太過誇張，所以他還曾為此帶前妻去看醫生。

▲菲魯斯在現任丈夫陪同下前往報案。（圖／翻攝自《中國報》）



在節目播出後，吉南家的前妻菲魯斯（Fariuz）聽到自己竟被如此羞辱，感到難過不已，更在記者採訪她有關「私密處臭如鹹魚」事件時，忍不住淚如雨下。最後並在現任丈夫的陪同下，決定前往警局報案，指控吉南家以及該節目的主持人散播不道德內容，若此罪名成立，兩人皆會被判6年有期徒刑。

節目曝光後，不少人為菲魯斯平反，紛紛氣憤回應道，「這什麼男人，幸好離婚了」、「太可憐...這要一個女生怎麼有臉活下去」、「雖然嘴巴長在你臉上，但這樣真的超級沒道德」、「至少人家現在有人疼了」、「污辱前妻到底為你帶來什麼樂趣？」「超級幼稚！」