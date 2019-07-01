「深圳→香港」直升機15分鐘抵達　3萬人民幣起單程包機

▲由深圳市東部通用航空公司經營的直升機近日從深圳直飛香港。（圖／翻攝自《中國民航網》）

大陸中心／綜合報導

一架滿載6位乘客的空中客車H135直升機28日早上8點45分從深圳機場起飛，15分鐘後就成功降落在香港信德直升機場。大陸首條直飛香港的直升機跨境航線正式開通，15分鐘就可直達，目前這條線路以包機形式運行，單程票價約人民幣3萬元（約新台幣13萬元）。

據《中新社》報導，目前往返深港由陸路或海路至少需要90分鐘，直升機跨境飛行僅用15分鐘便可到達。

據《香港文匯報》報導，這條線路預計2020年下半年開行定期航班及增加香港機場起降點。深圳市交通局民航發展處副處長蘇偉表示，「下一步將進一步開放低空領域，著力促進通勤、旅遊和空中救援服務」。

這條航線的開通將形成了連通港澳、輻射粵港澳大灣區的通航網路。深圳市東部通航董事長趙麒表示，在粵港澳大灣區一體化進程中，傳統交通方式已無法滿足出行需求，「隨著廣深港高鐵、港珠澳大橋相繼開通，直升機跨境飛行已經迫在眉睫」。

趙麒表示，「未來5年，將搭建1000架直升機戰略平台，構建以深圳為中心，半徑500公里的空中走廊，與其他城市構成快速交通網路，形成粵港澳大灣區海、陸、空連通的立體交通體系，形成大灣區15分鐘經濟生活圈」。