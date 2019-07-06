轟英外相反送中言論　環時：他的嘴已經老得沒了牙齒

▲香港示威民眾衝撞立法會。（圖／翻攝自香港電台視像新聞）

記者馬叔安／綜合報導

針對英國外交大臣杭特（Jeremy Hunt）近日對香港議題的言論，《環球時報》5日社評回應，沒有人相信英國會把它唯一的航母派到中國沿海來，或是捨得減少對華貿易以懲罰北京。社評同時也強調，「重要的是，北京並沒有在香港問題上做錯什麼。」

社評直言，英國無論在軍事還是在貿易上，「都已經萎縮到需要站到梯子上才能往中國的臉上抹泥巴」，《逃犯條例》事件的事態發展，走的是香港制度下的邏輯，但是發生暴力衝擊立法會大樓事件，這是香港和全世界任何體制都不可能接受的。

▲英國外交大臣杭特（Jeremy Hunt）。（圖／路透社）

社評指出，杭特不直接譴責暴力示威者，而是把矛頭對準北京，「完全是將選舉私利當成口訣扒拉小算盤的結果」，杭特張開的既是個人的嘴，也是英國的嘴，只是今天早已不是發生鴉片戰爭的19世紀了，他和英國的嘴「已經老得沒了牙齒」，與英國打交道真不能太認真，這不是他們對中國的第一個態度，也不會是最後一個。

▲香港反送中，天橋對峙。（圖／記者吳奕靖攝）

杭特日前發聲明，英國會密切關注香港的「反送中」抗爭，並重申「中英聯合聲明」（Sino-British Joint Declaration）是具有法律約束力的條約，且至今仍然有效。對此，大陸外交部發言人耿爽1日認為，英方近期頻對香港事務「指手劃腳、橫加干涉」，對此表示強烈不滿及堅決反對，奉勸英方擺正位置，停止以任何方式干預香港事務。

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