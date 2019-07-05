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好賭爸「努力還債」台北躲高雄　女兒苦等10年...流下開心的眼淚

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▲陳男經商失敗又好賭，拋家南下經10年後被警方意外尋獲。（圖／記者洪正達翻攝）

▲陳男經商失敗又好賭，拋家南下，10年後被警方意外尋獲。（圖／記者洪正達翻攝）

地方中心／高雄報導

高雄市警方日前巡邏，看到一名男子機車大燈閃爍不斷便上前盤查，赫然發現男子是通報近10年的失蹤人口，詢問得知，他原本在台北經商，但好賭又投資失利，拋家遠躲高雄。而失蹤男子的女兒報案尋父苦等都無下落，沒想到10年後被警方意外尋獲；男子也在警方的鼓勵下與家人聯繫，一家人在10年後團圓。

警方指出，58歲的陳姓男子因行蹤不明被女兒通報協尋，1日凌晨4時許獨自騎車外出，行經小港區二苓、漢民路口時因車燈閃爍遭巡警攔查，當下聲稱是線路接觸不良。但警方進一步查驗身份時，竟意外發現陳男早在2010年被女兒通報列為失蹤人口。

警方調查，陳男是台北人，年輕時好賭又投資失利負債累累，感到對不起父母、妻女，因不想造成家人負擔，決心離家遠赴到高雄獨自謀生。這10年間，陳男從事工程外包努力還債，卻一直沒有勇氣和家人聯絡，但仍期盼有天能衣錦還鄉。

警方表示，經苦勸後，陳男最後同意警方先聯繫哥哥報平安，雙方相約台北見面，近日將北上與家人重聚。而警方也提到，陳男並不知道自己被通報列為失蹤人口，直至警方尋獲，才知道原來女兒一直在等好消息，雖然過了10年才被找到，但總算能讓一家人團圓過著幸福生活。

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關鍵字：高雄,失蹤,經商,好賭,女兒,投資失利,家人

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