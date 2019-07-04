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南市府首次召開兩岸小組會議　黃偉哲：全力協助台商回流

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▲台南市政府首次召開兩岸小組會議，市長黃偉哲親自主持。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市政府首次召開兩岸小組會議，市長黃偉哲親自主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府7月3日首次召開兩岸小組會議，市長黃偉哲親自頒發外聘委員聘任證書，並由經濟發展局針對「台南市吸引台商回流投資策略」進行專案簡報。

黃偉哲市長表示，因應美中貿易戰台商回流潮，許多台商表達回國投資的意願，台南市政府把握此一契機，加速投資政策。歡迎日商、歐美商、東南亞等外商及各地台商、國內企業前來台南市建廠、投資或設立研發基地，創造最大的投資效益，尤其是兩岸交流的部分，應在彼此友善的基礎上發展。

▲台南市政府首次召開兩岸小組會議，市長黃偉哲親自主持。（圖／記者林悅翻攝）

黃偉哲於會中正式介紹台南市政府兩岸小組委員，外聘委員包含建凱企業李一道副董事長、台南市農會吳正仁總幹事、前台北市政府大陸小組委員洪智坤、麻豆區農會孫慈敏總幹事、淡江大學中國大陸研究所張五岳副教授、兩岸政策協會張宇韶研究員、力伽實業郭海濱董事長、中央警察大學公共安全學系董立文教授、中國海峽兩岸農業協會蔡勝佳理事長、中華慈舟社會關懷濟助會薛正直秘書長等10位委員。

經濟發展局在會中進行簡報，台南市府配合中央「歡迎台商回台投資行動方案」，透過各項招商措施，打造優質投資環境，並整備各類型產業專區土地，創造多元投資標的，預計將可再釋出292公頃土地，希望能吸引更多廠商進駐。今年1至6月回流到台南的總投資金額，已逾227億元，預計可創造6,000餘個就業機會。

研考會表示，本屆小組委員設置由16人增加為21人，目的是為廣納兩岸事務專家學者、台商企業及農漁會等領域代表的意見，並借重各委員專業及經驗，匯聚府內外委員建言，集思廣益，攜手中央，推動兩岸城市交流，讓施政更能接地氣。

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關鍵字：南市,兩岸小組會議,黃偉哲,台商,回流

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