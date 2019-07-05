婦人郵局櫃台撿到3萬　「不動聲色」吞入袋…起訴侵占

▲邱姓婦人今年4月間在龍潭區某郵局見隔鄰婦人遺失3萬元現金悄悄侵占被警方循線查獲。（示意圖／取自Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市邱姓婦人於今年4月間在龍潭區某郵局辦理儲匯業務，發現隔鄰呂姓婦人遺失3萬元現金，竟不動聲色將錢塞入隨身皮包內，呂姓婦人察覺3萬元遺失後向警方報案失竊，警方根據監視畫面查出是邱女所為，通知邱婦到案說明並歸還侵占3萬元現金，邱婦則遲至6天後才歸還侵占現金，桃檢偵訊時，邱婦否認侵占現金，桃檢偵結依侵占罪嫌聲請簡易判決處刑。

檢警調查，66歲的邱姓婦人於今年4月15日下午3時許，在龍潭區某郵局辦理儲匯業務，在填寫儲匯業務檯面上拾獲前一位呂姓婦人遺失的3萬元現金，呂婦後來發現錢掉了，急忙跑回郵局尋找，邱婦在第一時間並未歸還，反而偷偷將現金塞入隨身皮包內離開郵局。

呂姓婦人在郵局內找不到遺失現金立即報警查辦，警方調閱郵局監視器畫面查出是邱婦所為，經通知邱婦到案說明與歸還拾獲現金，邱婦卻遲遲未歸還，直至當月21日才將拾獲3萬元現金交還至派出所，警方訊問後依侵占罪嫌移送桃檢偵辦。

桃檢偵訊時，邱婦否認侵占犯行，辯稱拾獲現金後一直想把錢送到派出所，但因時間晚了就疏忽了，檢察官詢問呂婦曾在郵局找尋遺失現金，邱婦在場為何沒有直接歸還？邱婦則以懷疑呂是詐騙集團來規避；桃檢根據郵局監視畫面等證據，偵結依侵占罪向地院聲請簡易判決處刑。

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