3歲童超商吹冷氣忘記回家路　女警護送阿嬤急喊：憨孫跑去哪裡？

▲桃園市楊梅區3歲男童5日因天氣熱溜進超商吹冷氣卻忘記回家路，女警發現助他返家。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

太熱了！桃園市楊梅區3歲男童5日上午受不了酷熱天氣，趁阿嬤不注意獨自外出溜進住家附近超商內吹冷氣，正好女警至超商簽巡邏箱，發現男童呆坐在椅子上，詢問男童怎麼一個人？男童說想吹冷氣，但不知道如何回家，女警連哄帶騙牽著男童小手返家，阿嬤則在家門說，「憨孫跑去哪裡？急死阿嬤了。」

住在楊梅區瑞溪路的3歲男童，5日上午10時左右，趁阿嬤不注意時獨自溜出家門，跑到離家數百公尺外的超商內吹冷氣，楊梅分局草湳派出所警員周黃仕修、張雲淑2人，在超商簽巡邏箱時，發現男童穿著紙尿褲呆坐在椅子上，四周沒有成人陪伴。

▲桃園市楊梅警分局女警連哄帶騙將3歲男童護送返家。（圖／記者沈繼昌翻攝）

女警詢問男童怎麼一個人在超商，阿姨帶你回家好嗎？男童回說不要，想吹冷氣，不過忘記家在哪裡？女警仔細詢問男童住址後，男童說擔心阿嬤責罵，女警牽著男童小手，一路慢慢走回家。

到男童住家附近時，一名婦人在巷口焦急呼喚男童名字，原來是男童阿嬤。阿嬤直說，「憨孫跑去哪裡？急死阿嬤了！」原來男童趁她在屋內忙時，偷偷開門溜出去玩，還好有女警照顧幫忙帶回家。草湳派出所所長柯智揚說，天氣炎熱，家中有小孩者要多留意，若要外出購物或消暑遊玩，一定要有成年人陪同，勿讓幼童獨自外出，以免發生意外。

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