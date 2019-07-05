快訊／21歲屁孩警「狂賀鐵路警多1缺」被肉搜嗆爆！下場出爐...記過一次

▲21歲的男警發文調侃殉職的鐵路員警，最後被記過處分。（圖／翻攝網路）



記者吳奕靖、林姸君／高雄報導

25歲的鐵路警察李承翰3日晚間8時40分在台鐵嘉義站為保護乘客安全，遭鄭姓男子持刀捅腹身亡。沒想到，一名21歲年輕男警竟在個人IG發出限時動態「警專畢業生狂賀！嘉義鐵路多一個缺」，引起網友憤怒。對此警政署保安警察第五總隊發新聞稿表示，該員情節嚴重，記過一次。

就在社會為李哀悼時，一名保大的年輕男警竟在個人IG上發出限時動態嘲諷，表示李承翰的離開，會讓剛畢業的警專生很開心，因為多出一個缺額可以進入工作，該文也迅速被網友截圖瘋傳、砲轟。

事後年輕警發文滅火，「您好包括各位樓層，我只是用特別嘲諷言詞，反諷現今政府、社會、長官，對於警察值勤人身安全的不重視。在警界當個佛系警察、沒必要以命相搏，拚了這回，也殉職了，值得嗎？看出這位英勇學長救下的乘客嘴臉、拍照的拍照、笑的笑。總之，強調的是嘲諷社會對此事過幾日馬上會忘記，難過的也是自己家人愛人朋友，言論偏激備感抱歉。」後來應是承受不住輿論壓力，IG關板。

對此警政署保安警察第五總隊指出，該員保警專34期畢業，於2017年10月23日分發本總隊第三大隊第三中隊服務迄今一年8個月餘，平日工作表現正常，惟從警歷練尚嫌不足，由於本總隊勤務性質條以整體機動保安訓練及支援他機關執勤為主軸，平日僅兼負隊部值班及園區巡邏，外勤寶務歷練較不足。

第五總隊表示，今後會持績加強教育訓練，宣導同仁對於即時通訊軟體使用應確實依「警察機關加強使用即時通訊軟體注意事項」辦理，並要求各級幹部平日應主動深人了解開懷同仁，如有偏頗之言行，應及時告誠導正。

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