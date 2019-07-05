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社會 社會焦點 保障人權

恐怖！他列車上殺警被壓制俯趴地上　眾人驚喊：褲管還藏一刀

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▲▼台鐵殺警男。（圖／地方中心翻攝）

▲鄭男褲管內還藏了一把水果刀。（圖／地方中心翻攝）

地方中心／嘉義報導

一名鄭姓男子3日搭乘台鐵自強號152次列車，因票務問題與列車長發生糾紛，沒想到他竟持刀猛捅前來處理的25歲鐵路警察李承翰，導致他傷重身亡，事後還高喊「詐領保險金是有計畫」，而鄭嫌除了手上揮舞著的刀具之外，褲管內還藏了一把水果刀，若非事件爆發，車內的乘客恐陷安全疑慮。

事件發生在3日晚間8時40分許，當時鄭男被列車長要求下車心生不滿，待李警到場時，更持刀猛捅對方上腹部，5公分的刀傷讓李警當場鮮血直湧，但他擔憂開槍會傷及無辜乘客，只好死死抓住鄭男雙手，直至見到眾人合力制伏鄭男才放手，痛苦地癱軟倒地；而救護人員抵達現場後，小心翼翼地將李警抬上長背板，將他送醫搶救，同時不斷替他加油打氣！

▲▼台鐵殺警男。（圖／地方中心翻攝）

▲李警處理票務糾紛卻遭捅刀傷重不治。（圖／地方中心翻攝）

嘉義基督教醫院醫務秘書許國忠醫師指出，李警晚間9時09分左右被送至急診室，到院時已無呼吸心跳，經CPR後恢復微弱的脈搏及血壓，但情況仍不樂觀，因為李警除了腹部明顯的一處刀傷之外，肝臟、門靜脈、下腔靜脈都破裂，腹部內有大量出血。經長達11個多小時的急救後，院方遺憾宣告急救無效。

根據檢警調查，鄭男對社會感到不滿，於是在身上預藏2把刀械，準備搭車北上召開記者會向有關單位陳情。嘉義地檢署認定鄭男涉及殺人、妨害公務等重罪，有逃亡串證之虞，法院4日晚間裁定羈押。

殺警事件曝光後引發社會關注！鄭男途中遇上票務糾紛，與列車長發生爭執還拔刀殺警，事後更被發現褲管處藏了另一把刀，車廂內乘客安全出現疑慮，所幸最後並未發生大規模流血事件。

▲▼台鐵嘉義站嫌犯砍警凶器。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲台鐵嘉義站鄭男殺警凶器。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 鄭姓殺警嫌犯羈押後輾轉難眠。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲鄭男4日晚間被法院裁定羈押。（圖／記者翁伊森翻攝）

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關鍵字：台鐵,勇警,殺警,自強號,鐵路警察

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