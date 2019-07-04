女童玩單槓摔斷門牙父母討國賠　基隆信義區公所輸了判賠23萬

▲ 女童玩單槓摔斷門牙父母討國賠，信義區公所輸了判賠23萬。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市1名10歲女童，2019年到基隆信義區孝德公園玩單槓時，不慎摔掉一顆門牙，另一顆門牙穿透下嘴唇，父母親請求國賠，求償40萬元。基隆地院審結，判信義區公所因設置及管理有欠缺敗訴，須賠償女童23萬4928元。

判決指出，2018年9月間，父母親帶10歲女童到基隆信義區孝德公園遊玩，女童在使用單槓時，不慎摔落地面，門牙摔掉一顆，另一顆門牙穿透下嘴唇。父母親認為，公園單槓下方為水泥地，周邊未設置警告標語，認為信義區公所對設施管理有缺失，提起國家賠償訴訟，請求信義區公所賠償女兒的牙齒醫治費、植牙、美容等費用，共求償40萬元。

信義區公所指出，公園內有3種高度的單槓，女童使用190公分高的單槓，女童身高卻只有140公分，雙手舉起無法觸碰單槓握桿，若無旁人輔助，難以使用。區公所認為，女童父母未從旁保護，任由女童獨自跳躍抓舉，因握力不足而摔落。

法院認為，信義區公所應考量公園內，供各種年齡層民眾使用，運動設施、兒童設施或無障礙空間設置的安全標準，應加裝軟墊、草皮等緩衝安全措措施，並在各項設施明顯處，設置使用年齡、人數、身高、載重限制與適用須知等使用告示，顯見區公所設置及管理有欠缺，應負起賠償女童責任。

法官認為，孝德公園是供不同年齡層民眾運動、遊憩的公有公共設施，女童跳躍抓單槓時，父母也在一旁，卻未阻止女童跳躍獨自使用單槓，也應負20%責任，判信義區公所應賠23萬9428元。全案可上訴。