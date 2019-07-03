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新北暴雨險成災！汐止道路成小河　人孔蓋一秒變噴泉

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▲▼汐止區2日晚間因瞬間強降雨，造成多處低窪低區積水。（圖／記者趙永博攝）

▲汐止區2日晚間因瞬間強降雨，造成多處低窪低區積水成小河。（圖／翻攝自臉書社團「汐止集團」）

記者趙永博／新北報導

2日晚間雙北突然降下暴雨，汐止區瞬間時雨量接近60毫米，而大雨驟降，造成許多地區無法消化積水，汐止多處低窪路段傳出有積水成小河的災情，交通也因此受到影響。汐止山區的住宅區，更有傳出落石坍方的情形，汐止警方獲報後，迅速到場拉起封鎖線，進行交通管制。

夏日午後對流雲系發展旺盛，中央氣象局這幾日針對大台北地區發布豪雨特報，2日晚間的雷陣暴雨，也造成新北市汐止區多處道路積水。其中民眾在康寧路上，拍下當時道路積水的情形，放在臉書社團上請附近的居民注意；鄰近的康寧街與三民街涵洞，積水一度達60毫米高，警方也到場拉起封鎖線，管制車輛通行；而中興路上，中山高下方的涵洞，同樣傳出有積水的情形，許多車輛因此繞行改道。

吉林街上低窪處的人孔蓋，在大雨過後，疑似也因為下方下水道水位過高，在道路上變成噴泉的奇特景象；而另一處秀山路上的住宅社區，更傳出有山區土石崩塌的情形，警方也立即到場圍起封鎖線，並進行交通管制。

這場大雨來的快也去得快，積水在大雨漸緩後很快就退去，而這些積水的地區，並無傳出有人員因此傷亡。由於中央氣象局預報，往後幾日還會持續有類似的強降雨，還請大台北地區的民眾出門時攜帶雨具並多留意相關資訊。

▲▼汐止區2日晚間因瞬間強降雨，造成多處低窪低區積水。（圖／記者趙永博攝）

▲連接汐止區康寧街與吉林街的涵洞，晚間傳出積水情形，水深一度高達60毫米，現場還留有封鎖線。（圖／記者趙永博攝）

▲▼汐止區2日晚間因瞬間強降雨，造成多處低窪低區積水。（圖／記者趙永博攝）

▲▼吉林街低窪地區的人孔蓋，疑似因為下水道水位過高而變成噴泉。（圖／記者趙永博攝）

▲▼汐止區2日晚間因瞬間強降雨，造成多處低窪低區積水。（圖／記者趙永博攝）

▲▼汐止區2日晚間因瞬間強降雨，造成多處低窪低區積水。（圖／記者趙永博攝）

▲▼汐止區康寧街上的積水，在大雨趨緩後很快就退去。（上圖／記者趙永博攝）（下圖／翻攝自臉書社團「汐止集團」）

▲▼汐止區2日晚間因瞬間強降雨，造成多處低窪低區積水。（圖／記者趙永博攝）

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關鍵字：積水,新北,汐止,人孔蓋,噴泉,落石

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