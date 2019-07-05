衛武營走入高中推「劇場藝術教育」　安排南台灣學生看8場演出



▲衛武營推動「劇場藝術體驗教育計畫」。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

衛武營今年下半年將推動「劇場藝術體驗教育計畫」，針對課綱，結合藝術家或藝文工作者，與高中教師進行培訓，共同規劃高中生課程。推廣對象包含南台灣高中的一、二年級學生，今年計畫安排欣賞8場演出，演出前後有2堂課程，並保障台東、偏鄉、弱勢族群名額，期望藉此推動藝術教育，也讓孩子得到更豐富的藝文體驗。

該計畫將透過「通識課程」、「劇場體驗」、「分享交流」（學習、體驗、交流）三階段過程，培育藝術家或藝文工作者進入校園，參與跨域對話，在既有的課程時間內，引導學生與教師對藝術進行各種形式的扎根學習，藉此推動藝術教育，也讓孩子得到更豐富的藝文體驗。

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「劇場藝術體驗教育計畫」希望由藝術家或藝文工作者等業師，與來自不同專業課程的校園老師相互共學培訓，未來這些工作者將成為衛武營的藝術種子師資，可將藝術理念傳遞給學生，引領學生走進廳院欣賞藝術表演，也能透過藝術理解社會議題，以深度學習、串連教育體系，期提昇南部、東部藝文產業環境。

其中「通識課程」藉由專業藝術家授課，讓學員學習表演元素、創作展現、審美感知、審美理解，著重表演藝術發展的在地性與社會性等。「劇場體驗」帶領學員實際走入劇院，聆賞舞蹈、戲劇或音樂等類型表演藝術，讓學生感受到藝術的親近與有趣、理解藝術實踐的意義。「分享交流」讓業師與學校教師共同引導學生討論，使學生能活用藝術符號表達情意觀點和風格。

為推廣計畫，衛武營將於7月7日舉行前導場說明場「肢體律動下的歷史印記－從《新娘妝》到人權自由」講座，開放100名高中老師與學生率先體驗。此外也在暑期舉行「共學工作坊」，讓業界、學界老師們齊聚一堂、互相切磋交流。

今年共計畫安排欣賞8場演出，演出前後有2堂課程，推廣對象包含南台灣普通與技術型高中的一、二年級學生（保障台東地區、偏鄉、弱勢族群）。而課程以班／次為單位，每次進場館體驗以兩班為限（上限100人），教師則不侷限藝術相關領域教師與課程，以促進跨域學習。

「劇場藝術體驗教育計畫」將於7月10日（三）至7月24日（三）開放線上申請，相關資訊可至衛武營官網查詢。