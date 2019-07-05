殺警犯押看守所狂喊餓！討飯吃嗑光肉燥便當　鬧整夜改住單人房

▲▼ 鄭姓殺警嫌犯羈押往鹿草看守所。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

日前於自強號車上以水果刀猛刺鐵路警察李承翰致死的54歲鄭姓兇嫌，4日晚間被裁定收押至嘉義鹿草看守所，入所後的他直喊肚子餓，所方幫他準備了肉燥飯便當，他吃得一乾二淨，而原先安排三人宿舍卻因為他的情緒不穩定改派單人房，才一免鄭嫌躁動情緒，但入獄後的第一個晚上，他輾轉難眠，所方表示鄭嫌對所內管教措施還算配合。

▲鹿草看守所。（圖／記者翁伊森攝）

所方表示，鄭嫌4日被裁定收押後晚間9點37分左右被送押至鹿草看守所時情緒還算穩定也很配合，先經過一連串搜身檢測，但因事發當時與李姓員警及其他民眾的扭打，身上出現六處擦傷、瘀青，所方先簡單製作入所筆錄後協助換藥，隨即等待被分派進宿舍，所方將他安排與兩位詐欺罪嫌獄友同住三人房，當他看到其他嫌犯，情緒變得相當激動，所方緊急安排單人房給他，他才稍嫌平緩。

▲▼鹿草監獄固定公布菜色。（圖／記者翁伊森攝）

所方依規定幫他準備肉燥便當，菜色相當豐富，有肉、豆腐、茄子及空心菜，他全都吃光。此外，鄭嫌一直輾轉難眠，不斷翻來覆去，直到深夜3點才終於入睡。

▲▼鐵路警李承翰。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 員警李承翰勇敢與嫌犯搏鬥（圖／記者翁伊森翻攝）

看似煎熬的鄭嫌度過了第一個入獄後的夜晚，所方早上6時30分早點名後，準備了兩顆肉包及紅茶當早餐，鄭男胃口很好，很快就將餐點吃完。另外，所方也安排了輔導員、心理輔導師及嘉義榮民醫院身心科醫師幫鄭嫌做身心健檢及輔導。

▲▼鹿草監獄早餐。（圖／記者翁伊森翻攝）