派教官說服「意志不堅定的空姐」回來？長榮駁斥：勿散播謠言





▲長榮罷工第16天，空服工會Jennifer表示，昨日2位會員前往附近特力屋大樓用餐時，一位地勤看似正在尋找意志不堅定的會員，說服罷工空服回來執勤。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／南崁報導

長榮空服罷工過半個月，桃職空服工會Jennifer 5日表示，昨天2位會員前往附近特力屋大樓用餐時，一位地勤看似正在尋找意志不堅定的會員，說服罷工空服回來執勤。對此，長榮嚴正反駁，「並沒有派駐教官在附近說服會員回家服勤」之事，請工會勿散播謠言。

Jennifer表示，罷工讓公司人力嚴重不足，昨天有兩位成員前往特力屋用餐時，被地勤盯上，被帶到海運大樓3樓的小房間，房內有5人，是3位教官和2位保安室的人，教官說「聽說工會都在刁難你們，工會有承諾何時可以拿回護照嗎？公司有很快的方法拿回護照」，該2名會員雖然最後得以脫身，也因受了驚嚇，繞超多圈才回來跟Jennifer說。

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▲長榮罷工空服員今天從南崁步行到凱道向蔡總統請命。（圖／記者李毓康攝）

Jennifer表示，「讓大家平安的全身而退」是工會堅持下去的首要目標，和平協議一直卡關，不秋後算賬也要「白紙黑字寫下來」才真正算數，負責三寶業務的Jennifer說，「每天還是有很多成員猶豫，過來說要領回三寶」，但若不堅持下去，工會權益會永遠被踩在腳底下。

▲證件三寶讓勞資雙方陷入拉扯戰。（圖／記者林敬旻攝）

長榮日前表示，已有超過600名空服員表達「願意返回工作崗位」，其中的400位已自行領取或透過公司協助取回三寶，還有100多位正在排隊申請，預計11日後航空運能將逐漸恢復到7成。對此，工會則反映，歐美長程線佔有全部航線的39%，長榮作法是把長程航線從一天多班砍成一天一班，以777大飛機執飛，才能維持六、七成運能，並不是又有更多人拿回三寶回去服勤，目前委託保全公司保管的三寶仍有2100份以上。

長榮說，會協助想回來復飛的組員報案、申辦護照，只要報案完成，最快隔天就能取得新的護照，回公司排航班出勤。長榮也嚴正駁斥，公司沒有派員在附近大賣場「找意志不堅定的會員」回公司服勤。

▲桃職空服工會幹部廖以勤。（圖／記者林敬旻攝）

另外，桃職空服工會幹部廖以勤說，日前空服員郭芷嫣曾在快閃時帶回來一封信，是來自漢莎航空的組員寫的。她表示，漢莎航空是全世界最會罷工的航空，光是去年就罷工11次，都依然活得好好的，這次看到長榮空服員罷工，感嘆台灣的勞權有進步了。希望長榮能拿出誠意，而不是一直用威權壓制工會，「長榮錯估這群罷工空服員團結起來的意志力，要將公司訓練我們的意志反撲公司威權。」