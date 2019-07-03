10歲男童騎單車玩　天色昏暗找不到家的路　

▲屏東縣里港警分局九如分駐所警員何泓駒、丁致瑋 幫劉姓男童找到家人，家人很感激。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

10歲劉姓男童放學後騎單車外出玩，因天色昏暗，找不到回家的路，也說不出住處及連絡人，警方獲報帶回派出所先提供冰涼礦泉水及麵包讓他解渴止餓，再從他書包中找到連絡簿，連絡上他的阿嬤前來接回，劉阿嬤對警方的細心照顧及熱忱服務，相當感謝。

里港警分局九如分駐所警員何泓駒、丁致瑋於日前執行巡邏勤務，在20時30分許接獲民眾報案，指南二高橋下平面道路與三民路口有孩童走失，警方到場發現許多民眾圍著一名男童，男童僅能言語模糊表示自己是騎自行車到該地，無法清楚告訴員警住家及電話，遂先將其帶返所內照顧安置。

男童表示，下課後騎單車出來玩，因天色已晚加上路況不熟，就迷路了。警員何泓駒看男童驚魂未定，先提供冰涼礦泉水及麵包供男童解渴止餓，一面撫慰男童，發現男童已10歲，從長治鄉騎車過來。

警員丁致瑋看著他的書包，想到書包應該有家庭聯絡簿，果不其然，在聯絡簿中找到家屬電話，連繫上他的阿嬤。劉阿嬤說，孫子時於下課後常自己騎乘自行車在離家不遠處遊玩，到傍晚就返家。今日因家人都在忙，未有人在家，疏於叮嚀照顧，致孫子玩心大起離家太遠而不知返家路線，感謝警方協助。