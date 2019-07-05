公雞被告！鄰居嫌牠「每日準時啼叫」太吵...12萬人連署求情

▲「公雞」太盡責也不行？（圖／翻攝自《搜狐》）



國際中心／綜合報導

公雞每天盡忠職守的早起啼叫卻挨告了！這起超詭異訴訟案是發生在法國奧萊隆島（Oléron）的小村莊聖皮耶爾多萊隆（Saint-Pierre-d'Oléron），有一名住戶認為隔壁所飼養的公雞太吵，於是憤而對「牠」提告。全案在當地時間4日首次開庭。

據BBC報導，柯琳娜．菲索（Corinne Fesseau）所飼養的公雞莫里斯（Maurice），每天天一亮就準時啼叫，卻因此惹來隔壁鄰居一對夫婦的不滿，該夫婦於2017年4月就曾抱怨，指他們每年都會來該小村莊住一陣子，本想享受愜意、寧靜的生活，卻被莫斯里打亂，希望菲索能想辦法讓牠安靜。

菲索憤怒表示，這對夫婦平常都住在城市裡，不了解鄉村的生活，更何況莫里斯從來不製造噪音，此前也沒有人投訴過莫里斯擾民。她強調，「公雞是法國的象徵之一」。

▲▼多達12萬人連署聲援保護莫里斯。（圖／翻攝自《搜狐》）



在雙方無共識的情況之下，夫婦只好將莫里斯告上法院。不過，聖皮耶爾多萊隆鎮的鎮長賽儒爾（Christophe Sueur）也替莫里斯站台表示，雞啼、狗叫、牛鳴、教堂鐘聲等等專屬鄉村生活的聲音都應該被國家保護，且「鄉下人因為這種事被告上法庭形同侮辱，我要是去市區，也絕對不會要求把路上滿滿的紅綠燈拆調。」

這件事情曝光後，有多達12萬人連署聲援保護莫里斯，更有好幾位民眾於出庭時，帶著自己所飼養的公雞前來支持。據悉，此案將於9月做出最後判決。