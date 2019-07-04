　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

骨牌式連環撞！　法國冰河單車賽...700名車手失控撞成一團

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

國際中心／綜合報導

法國一年一度的「地獄山自行車比賽」（The Mountain of Hell 2019）上（6）月28日在阿爾卑斯山舉行，700多名參賽車手的目標是跑完長達15英里（約24.1公里）的賽道。不過就在賽事來到最後一天，車手們行經一個大斜坡時，卻突然發生「骨牌式連環追撞」事件，好幾百名車手集體摔車，就這樣在一片白色冰川上跌成一團。

據《福斯新聞》報導，今年的「地獄山自行車比賽」在法國伊澤爾省（Isère）蒙德朗（Mont-de-Lans）的雙阿爾卑斯滑雪場（Les Deux Alpes）舉行，活動從28日一直持續到30日，為期3天。700多名車手必須在時間內跑完15英里的賽道，途中不但會經過雪地、石地及冰河，還有許多大大小小的斜坡及彎道，相當具有挑戰性。

賽事來到最後一天，當車手們準備從3400公尺高的冰河頂端騎下來時。突然間，有位選手失去控制，直接撞上另一名車手，2人瞬間失去平衡，摔倒在地上。後面的選手們也因為來不及躲開2人，就像是骨牌一樣，一個個撞上前方跌到的車手，就這樣跟著滑倒、翻車，乍看之下就像是一群螞蟻堆疊在白色冰川上，畫面亂成一團。幸運的是，雖然大家跌成一片，不過並沒有任何人因此受傷。

這場比賽最後由法國籍的的布朗（Kilian Bron）拿下冠軍。他表示，自己在冰川上的車速大概是每小時125公里，這讓他成為最早下山的一批車手，也讓他幸運躲過後方的「大型追撞」，「畢竟我周圍可是有快1000人，單單只靠腎上腺素是不行的，必須完全投入其中，思考下一個路段要怎麼走，才能取得領先。」

ET快訊
「我是有計畫的！」雙刀狠男刺殺鐵路勇警　移送時情緒失控暴吼
25歲鐵路警遭刺肚殞命！兇嫌妻崩潰下跪哭到癱軟：對不起
台鐵雙刀男嗆：沒手骨喔　25歲警被刺「緊抓手45秒」上車最後
怕波及乘客！鐵路警傷到臟器外露沒拔槍　肉搏到最後一刻殞命

關鍵字：Mountain of Hell,自行車賽,阿爾卑斯山,Kilian Bron,法國

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

想要免費機票遭拒　她怒刷男友信用卡「豪撒15萬小費」

紮營到一半…IS火箭砲突砸旁邊　庫德族戰士怒「回敬中指」

菲律賓前第一夫人　伊美黛90歲壽宴 261人食物中毒！

骨牌式連環撞！　法國冰河單車賽...700名車手失控撞成一團

握完手又破局　北韓指責美國「癡迷制裁」執意敵對行為

中美貿易談判「電話談判」打前哨　G20完川習有共識…都想快解決

其實你也不會！日網友買杯子附說明書　教學「用杯子喝液體」

「靜脈注射法」可改善生育？　英公司斂財療程要價11萬

加拿大溫哥華島發生規模6.5地震　「深度僅10公里」

迴旋踢開瓶！歐美夯「瓶蓋挑戰」　死侍霸氣一踢...下秒尷尬逃

歐告cosplay小紅帽裡的大野狼？ 阿嬤頭套包好包滿：我怕曬黑咩

謝忻「爆哭1小時」首現身　 憔悴失魂慘況曝光

老了也要做閨蜜！7女相識10年　「砸1800萬蓋別墅」一起老去

陳建州驚喜現身緬甸 大小S開心飛撲擁抱轉圈圈

開直播戰中央！怨經費給得零零落落 韓國瑜批：寧給外人不給家人

窮媽雙手捧「融化的下巴」逃出火場　消炎藥自塗...爛肉黏胸口挺過15年

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

黑人緊盯飛飛翔翔鍛鍊身體　范瑋琪無奈雙胞胎「很不受控」

「明星製造機」陶晶瑩來《聲林2》　大虧：搞得老蕭跟宥嘉是我生的

父子「老漢凝視」比基尼妹甜笑直播　1歲弟反應9千人笑炸：廣志小新2.0

想要免費機票遭拒　她怒刷男友信用卡「豪撒15萬小費」

紮營到一半…IS火箭砲突砸旁邊　庫德族戰士怒「回敬中指」

菲律賓前第一夫人　伊美黛90歲壽宴 261人食物中毒！

骨牌式連環撞！　法國冰河單車賽...700名車手失控撞成一團

握完手又破局　北韓指責美國「癡迷制裁」執意敵對行為

中美貿易談判「電話談判」打前哨　G20完川習有共識…都想快解決

其實你也不會！日網友買杯子附說明書　教學「用杯子喝液體」

「靜脈注射法」可改善生育？　英公司斂財療程要價11萬

加拿大溫哥華島發生規模6.5地震　「深度僅10公里」

迴旋踢開瓶！歐美夯「瓶蓋挑戰」　死侍霸氣一踢...下秒尷尬逃

劉孔中／拖了8年的法官聲請釋憲案　有何秘密？

想要免費機票遭拒　她怒刷男友信用卡「豪撒15萬小費」

竹市長照專車大車隊成軍　長照就醫復健免煩惱

台日漆藝大師交流　50件漆藝作品精采登場

胡宇威2度受邀「登頂紐約帝國大廈」　中外旅客暴動求拍照

2019日月潭環湖馬拉松開放報名　吸引近600名國際選手共襄盛舉

世大運／競技體操4日午夜登場　力拚首面成隊獎牌

譴責殺警犯泯滅人性　沈智慧：民進黨以「廢死」助長殺人

2年前桃園地景藝術節作品　竟成拍照打卡熱點「蘑菇村」

太平山暑假「泰雅藝術季」　遊客體驗多元族群文化

鐡路警被砍破肚命危新影片曝！消防喊4次「沒事手放著」女乘客：加油

國際熱門新聞

臉書全球當機　FB、IG圖片出..

看《安娜貝爾》被嚇死！？　77..

阿聯王子性愛趴嗑藥「太嗨突暴斃..

美媒：川普計畫售台最新F-16..

鱷魚啃咬畫面曝光！父跳鱷魚池搶..

她泳衣前後穿反　私處不斷見客

悲哀哥「生吞壁虎」流出黑色尿液..

臉書在推特道歉「搶修中」　網狂..

雷劈來！ 45000桶金賓波本..

泰殺人魔被製成木乃伊示眾60年

2100年後人類變駝背、粗脖怪..

冏哥跌入瀝青池　浸泡成驚悚柏油..

魔術師「羽絨被包室友腐屍」　找..

日本首次發現　秋行軍蟲入侵九州

更多熱門

相關新聞

癡漢自慰75分鐘　她存證卻罰更重

法國一名女子日前搭乘火車發現，另一名男乘客竟然公然在火車上自慰，於是女子立刻拿手機錄影存證，然而，女子錄影舉止卻觸犯法國法律，恐怕比男子自慰的懲罰還要嚴重。

6位時髦巴黎人的秘密清單

世界盃女足法國吞敗地主再度無緣4強

【法國寫真】從高中畢業會考談哲學對法國人的重要性

他戴面具假扮國防部長　成功騙得8000萬

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

鐵路警遭刺肚　4日上午宣告不治亡

即／台鐵嘉義站自強號　車廂砍人

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！暴瘦7kg失魂慘況曝光

25歲勇警殉職　同仁敬禮痛哭：任務結束了

25歲鐵路勇警殞命！　兇嫌妻下跪：對不起

臉書全球當機　FB、IG圖片出不來

老公刺死25歲警　兇嫌妻拿出藥單手一直抖

鐵路勇警殉職！自強號揮刀男背景曝光

比特進公園人跑光　牠獨坐傻笑媽心疼

警被刺破肚新影片曝！消防喊4次「沒事」　乘客：加油

大陸拳王練喻軒約戰館長　館長曝光價碼

勇警「被捅流血」抓雙手壓制　網看影片超心疼

領不回三寶　長榮陪報案：隔天可回來飛

狠男刺殺鐵路警　移送吼：我是有計畫的

Angelababy、黃曉明遭爆「官宣離婚」

更多

最夯影音

更多

歐告cosplay小紅帽裡的大野狼？ 阿嬤頭套包好包滿：我怕曬黑咩

謝忻「爆哭1小時」首現身　 憔悴失魂慘況曝光

老了也要做閨蜜！7女相識10年　「砸1800萬蓋別墅」一起老去

陳建州驚喜現身緬甸 大小S開心飛撲擁抱轉圈圈

開直播戰中央！怨經費給得零零落落 韓國瑜批：寧給外人不給家人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面